Opinión
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Reflexiones de Semana Santa: la guerra es una afrenta a la justicia que todos cultivamos
Es una hipocresía indignarnos por la guerra y sus consecuencias cuando día a día trabajamos o actuamos para fomentarla desde nuestro entorno, señala Israel Santiago Lugo
30 de marzo de 2026 - 10:25 PM
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