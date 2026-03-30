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prima:Reflexiones de Semana Santa: la guerra es una afrenta a la justicia que todos cultivamos

Es una hipocresía indignarnos por la guerra y sus consecuencias cuando día a día trabajamos o actuamos para fomentarla desde nuestro entorno, señala Israel Santiago Lugo

30 de marzo de 2026 - 10:25 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El símbolo de la paz ha sido portado por ambientalistas, defensores de derechos civiles, activistas de movimientos de emancipación y pacifistas (AP).
Es hipocresía indignarnos por la guerra y sus consecuencias cuando día a día trabajamos o actuamos para fomentarla desde nuestro entorno, señala Israel Santiago Lugo

“Si quieres paz, lucha por la justicia”. San Pablo VI

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GuerrascristianismoPazSemana Santa
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Israel Santiago Lugo

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Director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia y Catedrático de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
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