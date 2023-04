¿Reforma laboral o empresarial?

Soy economista y por 41 años enseñé esta disciplina en una facultad universitaria de Administración de Empresas. Me resulta muy fácil, por lo tanto, valorar el papel central que desempeñan la empresa y los empresarios en el desarrollo económico y social de un país. La economía, además, es para mí la ciencia de la esperanza que hace posible concebir, y más importante todavía, construir una realidad superior. Esto no significa, sin embargo, que se deba creer, en aras del progreso, que puede justificarse todo reclamo o interés del empresariado, independientemente de su fundamento analítico, ético o social. Dicha consideración es particularmente importante al evaluar reformas en el área laboral, donde lo científico interactúa, no siempre de una manera armoniosa, con los intereses creados.

El mundo del trabajo es una de las áreas más problemáticas del análisis económico convencional. Su complejidad emana principalmente de la inherente inseparabilidad entre el trabajador y su trabajo, a diferencia del capital y los recursos naturales, cuya utilización no requiere la presencia de sus dueños. Esta inseparabilidad del trabajo provoca, en primer lugar, una mayor complejidad en su remuneración, la cual, además de aspectos financieros, debe incluir elementos tales como la seguridad y salud en el trabajo, el impacto en la vida familiar y el desarrollo de nuevas destrezas. Por otro lado, a diferencia de los dueños del capital, el número de empleos que un trabajador puede tener en un momento dado está sujeto a un límite natural, lo que aumenta el nivel de riesgo y reduce las posibilidades de diversificación ante la posible pérdida de su empleo. Este sistema de compensación, más complejo y flexible que lo que a menudo se piensa, constituye, sin embargo, un elemento estratégico esencial para la atracción, retención y motivación de los recursos humanos necesarios para la competitividad de la empresa.

Mucha de la teoría económica convencional está basada, además, en una visión mecanística de la productividad de los recursos en gran medida inaplicable al caso del trabajo. La productividad del capital, por ejemplo, está determinada tecnológicamente y en consecuencia podría considerarse independiente de las características y preferencias de sus dueños. La productividad del trabajo, sin embargo, es un fenómeno mucho más complejo, impreciso y flexible, sujeto en gran medida a la acción consciente del trabajador. La misma es el resultado de una gran diversidad de elementos que afectan no solo la duración del trabajo, sino también su intensidad, calidad, flexibilidad y creatividad. La productividad del trabajo, a diferencia de la del capital, depende, por lo tanto, de la reacción tanto individual como colectiva de los trabajadores a los incentivos del sistema organizacional de la empresa.

A la luz de todo lo anterior, equiparar una reforma laboral con la reducción en la remuneración y los derechos de los trabajadores constituiría un contrasentido tanto analítico como conceptual. Esto, de hecho, aumentaría la desigualdad y el conflicto social, al tiempo que reduciría los incentivos para el trabajo y la productividad. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, la participación de la compensación a empleados en el ingreso del país se redujo de 64.9% en 1973 a 38.1% en 2006 y 29.5% en 2019. Al mismo tiempo, el crecimiento en el ingreso per cápita del país primero se redujo en 80% e incluso se tornó negativo a partir de 2006. El gran reto del sector empresarial, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo, parece ser, pues, la transformación de sus empresas en organizaciones más solidarias y participativas capaces de generar, simultáneamente, empleos, eficiencia y equidad.

