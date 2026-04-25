Opinión
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Respetar los derechos de la niñez: responsabilidad de todos
En abril, cuando celebramos el Mes de la Educación Temprana, es oportuno reflexionar sobre la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1959
25 de abril de 2026 - 8:00 PM
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