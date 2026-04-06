La responsabilidad de garantizar una niñez libre de violencia
La prevención de la violencia contra nuestra niñez no puede ser concebida como una responsabilidad exclusiva del aparato del estado, escribe Ever Padilla
6 de abril de 2026 - 11:00 PM
6 de abril de 2026 - 11:00 PM
Concluida la Semana Santa, ya estamos casi de vuelta a la cotidianidad. Digo casi pues los conflictos bélicos nos tienen en vilo. El aumento en los precios del combustible y la canasta básica, la falta de recursos para enfrentar estas alzas en los costos, las carencias en nuestras familias y comunidades, los cambios de dirección y la discusión sobre la gestión pública siguen ocupando gran parte de nuestra atención. Se suma a ello la violencia que está presente en todas nuestras comunidades y que todos los días se documenta en la prensa.
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