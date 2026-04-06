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Ever Padilla RuizEver Padilla Ruiz
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La responsabilidad de garantizar una niñez libre de violencia

La prevención de la violencia contra nuestra niñez no puede ser concebida como una responsabilidad exclusiva del aparato del estado, escribe Ever Padilla

6 de abril de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El maltrato de menores, entre otros, es una de las manifestaciones que evidencia cuán afectada está la salud mental de miles de puertorriqueños.
El maltrato de menores, entre otros, es una de las manifestaciones que evidencia cuán afectada está la salud mental de miles de puertorriqueños.

Concluida la Semana Santa, ya estamos casi de vuelta a la cotidianidad. Digo casi pues los conflictos bélicos nos tienen en vilo. El aumento en los precios del combustible y la canasta básica, la falta de recursos para enfrentar estas alzas en los costos, las carencias en nuestras familias y comunidades, los cambios de dirección y la discusión sobre la gestión pública siguen ocupando gran parte de nuestra atención. Se suma a ello la violencia que está presente en todas nuestras comunidades y que todos los días se documenta en la prensa.

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Maltrato de menoresViolencia domésticaNiñez
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Ever Padilla Ruiz

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El autor es director de la Comisión de Derechos Civiles
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