En toda democracia saludable existe una diferencia clara entre el periodismo y las relaciones públicas. El periodismo tiene la responsabilidad de investigar, cuestionar y fiscalizar el poder. Las relaciones públicas gestionan la percepción pública de una organización o empresa y tienen la encomienda de construir reputaciones positivas. Ambas profesiones son necesarias, pero no son lo mismo. El problema comienza cuando una invade el espacio de la otra.

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