Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
11 de julio de 2026
84°Bruma
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Rosa Delia MeléndezRosa Delia Meléndez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Ruptura de códigos: periodismo y relaciones públicas en la mira

Hay confusión entre noticia y propaganda. El ciudadano ya no sabe si lee una investigación independiente o un mensaje corporativo disfrazado de información objetiva, opina Rosa Delia Meléndez

11 de julio de 2026 - 9:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La mayoría de los periodistas y relacionistas en Puerto Rico ejercen con rigor y ética, muchas veces contra viento y marea, afirma Rosa Delia Meléndez. (Shutterstock)

En toda democracia saludable existe una diferencia clara entre el periodismo y las relaciones públicas. El periodismo tiene la responsabilidad de investigar, cuestionar y fiscalizar el poder. Las relaciones públicas gestionan la percepción pública de una organización o empresa y tienen la encomienda de construir reputaciones positivas. Ambas profesiones son necesarias, pero no son lo mismo. El problema comienza cuando una invade el espacio de la otra.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Relaciones públicasPeriodismoPeriodistas
ACERCA DEL AUTOR
Rosa Delia Meléndez

Rosa Delia Meléndez

Arrow Icon
La doctora Rosa Delia Meléndez es profesora universitaria y consultora de comunicación. Durante años ha laborado en el campo de las relaciones públicas. Además, se desempeñó como reportera de Wapa Televisión....
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: