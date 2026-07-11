Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Ruptura de códigos: periodismo y relaciones públicas en la mira
Hay confusión entre noticia y propaganda. El ciudadano ya no sabe si lee una investigación independiente o un mensaje corporativo disfrazado de información objetiva, opina Rosa Delia Meléndez
11 de julio de 2026 - 9:15 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.