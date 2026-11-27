Opinión
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Sacamos a LUMA. ¿Y ahora qué?
El Tribunal Supremo ordenó una transición de doce meses desde que su dictamen advenga final y firme. No identificó al próximo operador ni resolvió cómo se financiará la transición, indica Luis Aníbal Avilés
27 de noviembre de 2026 - 5:00 PM
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