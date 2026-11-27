En Puerto Rico tenemos una extraordinaria capacidad para confundir las victorias judiciales con los logros de política pública. La decisión del Tribunal Supremo que declara nula la extensión contractual de LUMA Energy constituye una victoria jurídica para la administración de Jenniffer González. Pero ganar un pleito no equivale a resolver el problema eléctrico del país. El Gobierno ganó el pleito, pero no ganó el sistema.

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