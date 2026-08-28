Safari de tiburones
Mi experiencia buceando con tiburones en los arrecifes de coral en Puerto Rico es que son algo tímidos, tal vez se acercan a una distancia prudente y luego se alejan, escribe Jorge Bauzá
28 de agosto de 2026 - 11:00 PM
28 de agosto de 2026 - 11:00 PM
Hace un tiempo escribí una columna sobre los fascinantes tiburones, con motivo del 50 aniversario del estreno de la taquillera película “Jaws”, dirigida por el laureado Steven Spielberg. El propósito fue desmitificar un poco la percepción de que los tiburones están en busca de bañistas para saciar su hambre. Expliqué que somos nosotros la verdadera amenaza para esa especie marina. El ser humano captura 100 millones de tiburones anualmente. Por esta razón, la población de estos peces selacios ha disminuido en un 71 por ciento.
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