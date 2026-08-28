Hace un tiempo escribí una columna sobre los fascinantes tiburones, con motivo del 50 aniversario del estreno de la taquillera película “Jaws”, dirigida por el laureado Steven Spielberg. El propósito fue desmitificar un poco la percepción de que los tiburones están en busca de bañistas para saciar su hambre. Expliqué que somos nosotros la verdadera amenaza para esa especie marina. El ser humano captura 100 millones de tiburones anualmente. Por esta razón, la población de estos peces selacios ha disminuido en un 71 por ciento.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.