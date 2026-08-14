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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:En riesgo un delfín bautizado Miguelito

Esta experiencia en Icacos sirve para reafirmar que no debemos intervenir con esta especie, señala Jorge Bauzá

14 de agosto de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El vídeo del delfín con una careta de buceo, incluyendo el esnórquel, estrangulando su cuerpo, es sumamente preocupante. Se trata de una situación muy crítica. Más de 267 especies marinas son víctimas de los plásticos en el mar. Se ha documentado que más de 100,000 delfines, focas, pingüinos y otras especies marinas sucumben cada año a causa de la estrangulación, indica Jorge Bauzá. (Suministrada)

El ser humano, como parte de la naturaleza de nuestro planeta, comparte espacios terrestres y marinos con otras criaturas que lo habitan. El vídeo “viral” que capta a un delfín que interacciona con bañistas o bañistas interaccionando con el delfín, en las inmediaciones de Cayo Icacos, lo demuestra de forma elocuente. Sin embargo, el tipo de acercamiento humano con distintas especies en su hábitat y la intensidad o cómo se produce, determina la diferencia entre respeto y conciencia de conservación. Por eso, hay que determinar si la forma en que se desarrollan esas dinámicas propicia daño y destrucción.

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