En riesgo un delfín bautizado Miguelito
Esta experiencia en Icacos sirve para reafirmar que no debemos intervenir con esta especie, señala Jorge Bauzá
14 de agosto de 2026 - 11:00 PM
14 de agosto de 2026 - 11:00 PM
El ser humano, como parte de la naturaleza de nuestro planeta, comparte espacios terrestres y marinos con otras criaturas que lo habitan. El vídeo “viral” que capta a un delfín que interacciona con bañistas o bañistas interaccionando con el delfín, en las inmediaciones de Cayo Icacos, lo demuestra de forma elocuente. Sin embargo, el tipo de acercamiento humano con distintas especies en su hábitat y la intensidad o cómo se produce, determina la diferencia entre respeto y conciencia de conservación. Por eso, hay que determinar si la forma en que se desarrollan esas dinámicas propicia daño y destrucción.
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