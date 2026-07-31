Moratoria sobre especies exóticas: gestión preventiva, ética y ecológica
La vulnerabilidad ecológica de Puerto Rico exige un enfoque preventivo, escribe Sahir Pujols
31 de julio de 2026 - 3:00 PM
31 de julio de 2026 - 3:00 PM
Puerto Rico alberga una de las biodiversidades más valiosas del Caribe. Su condición de archipiélago, el alto grado de endemismo y la fragilidad de sus ecosistemas convierten a la isla en un territorio especialmente vulnerable a la introducción de especies exóticas. En este contexto, el incremento en la importación, reproducción y comercio de animales exóticos representa un desafío que trasciende el bienestar animal para convertirse en un asunto de bioseguridad, conservación y responsabilidad ética.
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