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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Moratoria sobre especies exóticas: gestión preventiva, ética y ecológica

La vulnerabilidad ecológica de Puerto Rico exige un enfoque preventivo, escribe Sahir Pujols

31 de julio de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las especies exóticas, por definición, no son una amenaza. Sin embargo, algunas logran establecer poblaciones reproductivas fuera de su distribución natural y se convierten en especies invasoras capaces de alterar ecosistemas, escribe Sahir Pujols. En la foto, el "pez diablo". EN LA FOTO: - Pleco o “pez diablo” FOTO POR: Pablo.martinez@gfrmedia.com Pablo Martínez Rodríguez Pesca, Peces, Pez, CJ Pesca, Carlos Rivera, Agua Dulce, Cuerpos de agua, Ríos, Puerto Rico, Especie invasora, Pleco, Pez diablo (Pablo Martínez Rodríguez)

Puerto Rico alberga una de las biodiversidades más valiosas del Caribe. Su condición de archipiélago, el alto grado de endemismo y la fragilidad de sus ecosistemas convierten a la isla en un territorio especialmente vulnerable a la introducción de especies exóticas. En este contexto, el incremento en la importación, reproducción y comercio de animales exóticos representa un desafío que trasciende el bienestar animal para convertirse en un asunto de bioseguridad, conservación y responsabilidad ética.

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Animales exóticosEspecies invasorasProyecto de Ley
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Sahir Pujols Vázquez

Sahir Pujols Vázquez

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Profesora de Filosofía y portavoz de la organización Vínculo Animal PR
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