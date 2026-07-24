El calor extremo y las sequías prolongadas son cada vez más frecuentes en las Antillas. Particularmente este año, el fenómeno de El Niño ha agravado estos efectos en la región del Caribe, y Puerto Rico se encuentra experimentando sus consecuencias directamente. Con ello afloran también los mitos que acompañan el comportamiento de los animales, muchos de ellos con las serpientes como protagonistas. Entre los más comentados se encuentran que, cuando hace mucho calor, las serpientes están más activas, se reproducen con mayor frecuencia o se meten en las casas. Si a esto le sumamos la problemática de las especies exóticas presentes en la isla, pudiera ser la receta perfecta para aumentar la desinformación y las interpretaciones erróneas.