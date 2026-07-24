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Adolfo Rodríguez VelázquezAdolfo Rodríguez Velázquez
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prima:Entre el calor y la sequía: ¿más serpientes en Puerto Rico?

Las serpientes son sumamente vulnerables a las variaciones extremas de temperatura y humedad, escribe Adolfo Rodríguez

24 de julio de 2026 - 3:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Otro mito relacionado con la biología de estos reptiles es que las serpientes no beben agua. Al igual que los mamíferos, una gran parte de su composición corporal está constituida por agua, y sus funciones metabólicas dependen en gran medida de este recurso, afirma Adolfo Rodríguez. (Shutterstock)

El calor extremo y las sequías prolongadas son cada vez más frecuentes en las Antillas. Particularmente este año, el fenómeno de El Niño ha agravado estos efectos en la región del Caribe, y Puerto Rico se encuentra experimentando sus consecuencias directamente. Con ello afloran también los mitos que acompañan el comportamiento de los animales, muchos de ellos con las serpientes como protagonistas. Entre los más comentados se encuentran que, cuando hace mucho calor, las serpientes están más activas, se reproducen con mayor frecuencia o se meten en las casas. Si a esto le sumamos la problemática de las especies exóticas presentes en la isla, pudiera ser la receta perfecta para aumentar la desinformación y las interpretaciones erróneas.

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SerpientesCalor extremoAnimales exóticos
ACERCA DEL AUTOR
Adolfo Rodríguez Velázquez

Adolfo Rodríguez Velázquez

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El autor es ecólogo, herpetólogo, comunicador científico y Catedrático Auxiliar del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río...
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