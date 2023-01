Salmon P. Chase y el papel moneda estadounidense de $10,000

El gran político y jurista estadounidense Salmon P. Chase (1808-1873) afirmó: “True democracy makes no enquiry about the color of the skin, or the place of nativity. Wherever it sees a man, it recognizes a being endowed by his Creator with original inalienable rights”. (En una verdadera democracia, no se hacen preguntas sobre el color de la piel o el lugar de nacimiento. En dondequiera que se ve a un a un ser humano, se reconoce a un ser dotado por el Creador con sus derechos inalienables originales). Salmon P. Chase fue un gran visionario de su época y su historia está estrechamente ligada a la política monetaria y numismática estadounidense.