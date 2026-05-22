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Mildred Falcón HuertasMildred Falcón Huertas
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Semana de la Educación: grandes retos y desafíos magisteriales

Los maestros continúan facilitando la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades en una era donde la inteligencia artificial parecería amenazar el pensamiento crítico, señala Mildred Falcón

22 de mayo de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los maestros y los programas educativos tienen ante sí el desafío de evaluar de manera objetiva el papel de estas herramientas en sus currículos, escribe Mildred Falcón. (Ramn "Tonito" Zayas)

Algunos han usado la frase de “arquitectos silenciosos” haciendo alusión a la labor vital del educador en la construcción y reconstrucción social. Su trabajo se fundamenta en la ciencia sobre cómo se aprende y en el arte requerido para enseñar. Es una tarea que nunca se circunscribe a la jornada de ocho horas y para la cual no hay compensaciones por el llamado tiempo extra o por todas esas horas de preparación y trabajo adicional fuera del aula.

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Mildred Falcón Huertas

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Profesora Universitaria con Especialización en Educación Temprana
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