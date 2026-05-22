Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Semana de la Educación: grandes retos y desafíos magisteriales
Los maestros continúan facilitando la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades en una era donde la inteligencia artificial parecería amenazar el pensamiento crítico, señala Mildred Falcón
22 de mayo de 2026 - 3:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.