Hace unos días, escuché a un comentarista radial hablar negativamente de las autoridades deportivas de la isla porque han permitido que atletas que no han nacido ni vivido aquí y que ni siquiera hablan español participen por Puerto Rico y sean considerados puertorriqueños solo porque son hijos o nietos de personas nacidas aquí. Por eso es que, según él —así lo entendí yo—, no comprende que estemos celebrando la medalla de Jasmine Camacho-Quinn quien, siguiendo tal creencia, no es puertorriqueña.