Somos peor que los huracanes

Por estar en el trópico, en Puerto Rico, los embates de lluvias y tormentas forman parte de nuestra realidad existencial. En vez de adaptarnos a esta realidad, la ignoramos.

Desde que en 1956 el huracán Santa Clara afectó a la isla, transcurrieron 33 años sin que un huracán de envergadura similar nos afectara. Desde 1989 hasta el presente, otros treinta y tres años han pasado y cinco huracanes nos han impactado: Hugo, Georges, Irma, María y Fiona. En promedio, cada 5 o 6 años, algún fenómeno mayor de la naturaleza nos afecta.

Daños en la comunidad Borinquen, en Guayama, donde se fueron cinco casas por el impacto del huracán Fiona, el 20 de septiembre de 2022. Cuatro de las residencias estaban deshabitadas. (Alex Figueroa Cancel)

No es comprensible que eventos que constituyen parte de nuestra cotidianidad tengan el efecto reiterado de descalabrar nuestra actividad económica y social. Otras islas del Caribe, con menos capacidad y acceso a recursos económicos, enfrentan estos eventos con mayor efectividad.

Parte del problema obedece al deterioro de la infraestructura relacionada con energía eléctrica y el suministro de agua. Pero nuestras deficiencias trascienden esta problemática. Una porción significativa de los daños sufridos se experimenta en zonas inundables y áreas cercanas a la costas y ríos. Los efectos se magnifican por edificaciones en áreas en que jamás debieron permitirse. Esto incluye construcciones informales de ciudadanos humildes que no contaban con recursos para conseguir vivienda en lugares más seguros y adecuados. La situación se complica por extensiones y empates ilegales en construcciones inicialmente legales, carreteras mal diseñadas, pero también comprende establecimientos comerciales, hoteles y viviendas de alto valor en costas y zonas no apropiadas. En vez de ajustarnos a vivir en armonía con la naturaleza, colectivamente, decidimos retarla. Aunque lo obviemos, no hay escapatoria. Eventualmente, la naturaleza reclamará y reivindicará sus espacios, haciendo el ajusticiamiento correspondiente.

Se trata de un ciclo que se repite con testarudez temeraria, para luego refugiarnos en declaraciones de desastres, reclamos de ayudas federales y telemaratones. En vez de insistir en este círculo suicida, debemos atender el desorden urbano y falta de planificación en que vivimos. Nunca antes y nunca después de la gobernación de Rexford G. Tugwell hemos sido capaces de efectuar una conceptualización abarcadora de lo que debe ser Puerto Rico y poner en ejecución el plan para lograrlo. Desde la planificación de viviendas, carreteras, represas, plantas generadoras de electricidad y de tratamiento de agua, uso de terrenos agrícolas, vacunación masiva, desarrollo económico, sistema de mérito en el empleo público y hasta la educación universitaria, no hubo renglón del quehacer puertorriqueño que no se pensara y proyectara al futuro de manera integrada y ponderada. Ochenta años después, aún esa obra perdura y sostiene a un Puerto Rico que la descuidó.

No es posible continuar de improvisación en improvisación. Dar brincos de una administración pública a otra, donde no existe continuidad ni plan estructurado de desarrollo. De hacer lo que nos place, nos parece cómodo o conveniente al interés propio. Como no tenemos propósito común, tampoco poseemos agenda común.

La edificación informal y alocada no puede continuar. Las experiencias de los huracanes e inundaciones nos muestran que tales construcciones, literalmente, atentan contra nuestras vidas. La existencia de viviendas en zonas inundables es inhumana y peligrosa y, por consiguiente, inadmisible. No justifica su tolerancia la inversión millonaria efectuada ni tampoco la invocación de la existencia de tejidos comunitarios históricos. Vivir en inminencia de destrucción y pérdida total no es vida digna para nadie. Como sociedad podemos y debemos lograr mejor acomodo para las necesidades de todos los sectores.

Es posible, como lo hicimos 80 años atrás, promover un desarrollo sensato y articulado. Hace falta lo que una vez tuvimos y perdimos por el amiguismo, la politización y el me da la gana. Se trata de respeto al mérito y a los demás, orgullo en hacer las cosas bien, gratificando a quien así lo hace y reprendiendo a quien no lo hace.

Vivimos en la sociedad del “no meneallo”. De la protesta viciosa y no constructiva, que paraliza y refuerza la inacción. Promovemos la prebenda que busca la congracia. Se trata de un ejercicio constante de mediocridad y “busconeo”.

Mientras no aceptemos y alteremos estos patrones de operación social, no habrá que esperar al próximo ciclo tormentoso que la naturaleza nos depare, pues con nuestras acciones y omisiones, ya nos habremos destruido. Somos peor que los huracanes.

