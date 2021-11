SSI: Estado Libre Asociado, y eso, ¿qué es?

“Eso de ‘Estado Libre Asociado’, ¿qué es?”, preguntó el juez Stephen Breyer durante la audiencia realizada el martes ante el Tribunal Supremo federal, que dirimió (según mi cuenta por quinta ocasión, para no hablar de los Casos Insulares iniciados a principios del siglo 20) el trato que puede dar el Congreso a “sus” territorios, distinto al que da a los estados. Eso, en atención a la cláusula territorial que le confiere poderes plenarios sobre “sus” territorios. “Nadie sabe exactamente qué es eso”, (es la traducción literal de la respuesta que el propio senador dio a su pregunta: “No one knows exactly what that is”).