11 de noviembre de 2025
OpiniónPunto de vista
OPINIÓN
Punto de vista
Héctor S. Tavárez Vargas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Tiene sentido proteger tierras agrícolas en desuso?

Cuidar nuestras tierras protegidas no es un lujo ni un capricho agrícola o ambiental, escribe Héctor Tavárez

11 de noviembre de 2025 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La medida legislativa tiene como fin la preservación de las tierras agrícolas para el desarrollo sustentable y económico de Puerto Rico. (Archivo / GFR Media)
Debemos proteger las tierras agrícolas, incluso si la producción actual no es alta. Hacerlo es esencial para garantizar la seguridad alimentaria, preservar la biodiversidad y asegurar que las futuras generaciones cuenten con suelos fértiles y espacios productivos, sostiene Héctor Tavárez.

En Puerto Rico, a menudo enfrentamos amenazas en las que se pretende utilizar terrenos agrícolas protegidos para otros fines que, por lo general, benefician a los inversionistas, pero perjudican a la sociedad. Esta práctica representa una forma de privatizar las ganancias y socializar los costos. A menudo, el argumento es que esos terrenos están en desuso y, por lo tanto, “no tienen valor”. Se asume que es mejor sacarles dinero inmediato que mantenerlos como reservas productivas. Sin embargo, esa visión es completamente equivocada.

Héctor S. Tavárez Vargas

Héctor S. Tavárez Vargas

Catedrático del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural de la UPR en Mayagüez
