Trabajo Social en acción estudiantil: respuesta en la pandemia

José M. González Rivera es co-autor de esta columna

¿Cómo es ser estudiante universitario en tiempos de COVID-19? Desde sus inicios, ser estudiante universitario ha conllevado una serie de retos que se deben sobrellevar para poder obtener un grado, tanto a nivel subgraduado como graduado. En estos tiempos, estar en esa posición no ha cambiado, e incluso se podría decir que los desafíos han incrementado.

Tal aumento también va de la mano con la emergente y permanente llegada de la pandemia del COVID-19. Debido a esta emergencia, muchos institutos de educación superior optaron por cambiar sus dinámicas de enseñanza de una modalidad presencial a una enteramente en línea, de los cuales la Universidad de Puerto Rico no fue la excepción. La otra cara de la moneda que no se exploró fue la accesibilidad que podrían o no tener los y las estudiantes a herramientas como internet, computadoras, hospedajes y otras para poder acceder a las clases y su nueva forma de implementarlas.

Esta parte invisible de la nueva realidad virtual educativa se materializó cuando nosotros, que fungimos como Representantes Estudiantiles de Trabajo Social ante el Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales, éramos alertados por el estudiantado de que varios no tenían acceso a cantidades monetarias para costear hospedajes, internet, alimentos, dispositivos electrónicos y otros instrumentos para continuar con las labores académicas. Este tipo de comentarios tuvo un crecimiento a pasos agigantados, por lo que nos dimos a la tarea de realizar como Representantes un estudio de necesidades para los y las 340 estudiantes del Departamento de Trabajo Social que abarcó las dimensiones emocionales y económicas de estos.

Al mismo tiempo, se exploró en el estudio (el cual se hizo en forma de formulario) si el estudiante tenía dificultad para comprar alimentos y para seguir pagando el internet mensualmente, dado que establecimos que esas dos variables eran las más importantes de cara a la pandemia y a las clases a distancia. Por último, creamos un encasillado para que el estudiantado, de necesitarlo, pusiera algún número de celular por el cual pudiera recibir un donativo para subsanar su dificultad económica.

Luego de varios días de haber enviado el formulario, recopilamos de los datos de un total de 45 estudiantes que lo llenaron que solo 11 necesitaban ayuda emocional, 20 necesitaban ayuda económica para costear el internet y 13 necesitaban ayuda económica para costear alimentos. Por consiguiente, se hizo una promoción en las redes sociales con el fin de buscar donantes para nosotros poder ayudar económicamente a los mencionados estudiantes.

De esta forma surgió la iniciativa Un Estudiante A La Vez, nombrada así porque ciertamente cada estudiante contó y tuvo derecho a ser partícipe de la iniciativa. Por medio de esta logramos conseguir un total de 38 donantes de distintos sectores y pudimos impactar económicamente a 25 estudiantes para que pudieran lidiar con el embate económico adyacente al COVID-19, algunos para internet, otros para alimentos y varios para ambos.

Consecuentemente, los y las estudiantes se comunicaron con nosotros para agradecernos el esfuerzo y la creación del proyecto, haciendo así que nos diéramos cuenta de que les dimos al menos un poco de seguridad para contrarrestar la realidad económica que agravó la pandemia con el desempleo y la inminente necesidad de las clases en línea. En virtud de que los y las estudiantes del Departamento de Trabajo Social que ayudamos afirmaron su sentido de pertenencia con este, nuestra experiencia como fundadores de la iniciativa fue sumamente gratificante. El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica que promueve el cambio de los fenómenos sociales por medio de la defensoría de los derechos humanos. Por lo que, partiendo de la naturaleza de nuestra área de estudio, quisimos cambiar la situación de los y las compañeras que tenían algún problema económico, a la vez que estudiábamos cómo hacerlo.

Ciertamente, esto significó un reto, debido a que muchas veces la ayuda viene de los pares, de la comunidad, de la gente, no de las instituciones que tienen como función resolver estas dinámicas de desigualdad. Por lo cual les invitamos a que sin importar su área de estudio o especialidad, creen o establezcan este tipo de iniciativas de ayuda al estudiante. Siempre recordando que la juventud es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad, y que a la clase estudiantil se le debe brindar las herramientas necesarias para que puedan alcanzar las metas que se propongan, sin importar la raza, el sexo, la expresión de género, la orientación sexual, el nivel económico, la nacionalidad, la lengua o cualquier otra condición.

¡Acceso a la educación para todes!