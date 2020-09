Trump, el “complejo militar-industrial” y el Acta de Insurrección

El 3 de septiembre, el periodista Jeffrey Goldberg publicó en la revista The Atlantic una serie de comentarios degradantes sobre militares heridos, mutilados, capturados y muertos, que Donald Trump hizo delante de al menos cuatro oficiales de las fuerzas armadas. En pocos días, múltiples fuentes noticiosas corroboraron los hallazgos de Goldberg. El 7 de septiembre, el presidente arremetió contra los generales del Pentágono, acusándoles de beneficiarse de los contratos entre las fuerzas armadas y los fabricantes de material bélico.

Esta historia, como todas, tiene un particular trasfondo. En 1959, en su discurso de despedida de la presidencia de los Estados Unidos, el republicano Dwight Eisenhower, general de cinco estrellas y comandante supremo de la fuerza expedicionaria aliada durante la II Guerra Mundial, le advirtió a la nación sobre el creciente poder del “complejo militar-industrial” (sus palabras), y su influencia en el poder político.

La relación entre los militares y las empresas de manufactura de materiales bélicos se remonta a principios del siglo XX. El hundimiento del barco Lusitania por los alemanes comenzó a cambiar el sentimiento anti-guerra con el que Woodrow Wilson ganó la presidencia en 1912. En 1917, tres años después de comenzar la guerra, los Estados Unidos comenzaron a suplir material bélico a Francia e Inglaterra, que se enfrentaban a Alemania en suelo francés.

En junio de 1918, las fuerzas armadas estadounidenses cobraron particular fama en la batalla de Belleau Wood a 50 millas de París, cuando los recién llegados “marines” estadounidenses, bajo el liderato del general Jack Pershing, detuvieron el avance alemán, marcando el giro a favor de los aliados para finalizar la I Guerra Mundial. En dicha batalla murieron 1,811 “marines” que se encuentran sepultados en el cementerio homónimo.

Durante la celebración del centenario del fin de la I Guerra Mundial, en junio de 2018, el presidente Trump se negó a visitar dicho cementerio porque, según reportaron varios testigos, se le estropearía el cabello con la lluvia, además de que expresó que los que estaban en el cementerio eran un montón de perdedores (“losers”) por haberse dejado matar.

Su “incomprensión” de los conceptos de “valor y sacrificio” tal vez explique el desdén que demostró hacia el también republicano John McCain, quien para él no era un héroe, pues él prefería a los que “no fueron capturados”, por lo que dijo que no asistiría a su funeral. La familia McCain le dejó saber que no era bienvenido.

Añadiendo agravio a su injuria, Trump preguntó “¿quiénes eran los buenos?” en esta guerra, cuestionando si los aliados (Francia e Inglaterra, además de Rusia, a pesar del tratado de no agresión con Alemania) eran los “buenos” y Alemania, junto al imperio austro-húngaro, los “malos”.

Para echar sal en la herida, después que lo publicado en The Atlantic fuera respaldado por múltiples publicaciones (incluyendo una periodista de Fox News), se supo que Trump había cuestionado por qué había que invertir tiempo y dinero rescatando a soldados que habían sido tan estúpidos que se habían dejado capturar en Afganistán. Además, reiteró que quienes fueron a Vietnam habían sido “brutos” por no librarse del servicio militar obligatorio. Trump, quien en tres ocasiones evadió servir por tener “espuelones” (“bone spurs”) en los pies, llegó a decir que evadir contraer enfermedades venéreas durante los años 70 había sido su “Vietnam personal”.

Desde su elección, Trump ha aumentado anualmente los presupuestos del Pentágono, incluso por encima de los solicitados. Estos aumentos no obedecen a un sentimiento patriótico, sino a una estrategia política para ufanarse de apoyar las fuerzas armadas más que su antecesor mediante su cruzada de “Make America Great Again” y poseer el ejército más poderoso del planeta, principal fuente de orgullo para su base electoral militarista y amante de las armas.

Así que el 7 de septiembre Trump decidió desquitarse de los militares que confirmaron anónimamente sus expresiones citadas en el artículo de The Atlantic, mediante una cínica alusión a que los generales han sido beneficiados personalmente por parte de las compañías manufactureras de material bélico. Sus expresiones denotan la temeridad y descaro de acusar a los generales de lo que ha hecho toda su vida y viene haciendo desde la presidencia.

Específicamente, el 20 de mayo de 2017, Trump y el príncipe Abdulaziz bin Salman firmaron cartas de intención para la compra de armamentos ascendientes a un total de $110 billones inmediatamente y $350 billones en 10 años. En ese mismo mes del 2017, Arabia Saudí invirtió $40 billones en The Blackstone Group, la firma de inversiones (“private equity”, “credit & hedge funds”) más grande del mundo con $545 billones en activos, para proyectos de infraestructura en los Estados Unidos continentales. La interrelación entre el yerno de Trump, Jared Kushner, la empresa Lockheed Martin, y bin Salman, que ha sido reseñada extensamente por la prensa internacional, excede las transacciones exclusivamente militares.

Ante el inesperado y, francamente, desconcertante ataque de Trump a la plana mayor del Pentágono, ahora mismo la gran interrogante es cuál debe ser la respuesta apropiada de los generales ante un político dispuesto a enlodar la imagen de las fuerzas armadas con tal de aferrarse a un poder que, su desesperación parece denotar, está a punto de perder.

Trump va a necesitar al menos la abstención de las fuerzas armadas de los anticipados conflictos en torno a las elecciones para poderse aferrar al poder, si decidiese enviar fuerzas paramilitares a velar los escrutinios y amedrentar o atacar a los manifestantes, que habrán de denunciar las irregularidades a su favor. Su apuesta parece ser a que los soldados de fila habrán de desafiar a los oficiales de mayor rango para apoyarlo.

Este posible escenario, que seguramente el Pentágono ya debe haber analizado, resulta sumamente peligroso para la nación. Si las fuerzas paramilitares del FBI, ATF y Homeland Security se enfrentan a la ciudadanía, ¿qué harán los gobernadores demócratas, llamar a la Guardia Nacional de sus estados a enfrentarlos, pues los republicanos los apoyarían?

Ante un aumento en las manifestaciones, Trump podría invocar el Acta de Insurrección de 1807 (10 USC §§ 251-255), que faculta al presidente a desplegar tropas militares dentro de los Estados Unidos para acabar con “la anarquía, la insurrección y la rebelión”. El propósito de esta ley, sin embargo, es limitar el poder presidencial confiando a los gobiernos locales y estatales la reacción a una insurrección. La Ley Posse Comitatus de 1787 (Sección 1385 del Título 18, United States Code), restringe el alcance del Acta de 1807 al limitar el uso del ejército, las fuerzas aéreas y navales, y los infantes de marina, en actividades directas de “registro, incautación, arresto u otra actividad similar a menos que la participación en dicha actividad por parte de dicho miembro esté autorizada por la ley”.

Una orden presidencial para realizar dichos allanamientos con el aval del Departamento de Justicia de William Barr, representaría un enorme desafío para el Pentágono: ¿autorizarían el uso de tropas en actividades de represión de manifestantes o desafiarían una orden directa del Comandante en Jefe? Si las milicias armadas se unen a las fuerzas paramilitares para enfrentar los manifestantes y comienza a haber balaceras y muertes, ¿convocará el Congreso a las Fuerzas Armadas para establecer el orden?

El Congreso podría llamar a las Fuerzas Armadas a intervenir a tenor con el Artículo I, Sección 8, cláusula 15, que establece que [el Congreso tendrá el Poder…] “para disponer cuándo debe convocarse a la milicia nacional [las Fuerzas Armadas no existían en 1787] con el fin de hacer cumplir las leyes de la Unión, sofocar las insurrecciones y rechazar las invasiones”. En este contexto, ¿quién define dónde residen las insurrecciones, en los manifestantes o en las milicias armadas convocadas a reprimir por la fuerza a los manifestantes?

Con sus declaraciones del 7 de septiembre, Trump acaba de colocarle una ficha de tranque a los generales a cargo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Si Trump, por un aumento en las manifestaciones en diversas ciudades o por provocaciones de supremacistas blancos en las mismas, invoca la Ley de Insurrección de 1807 para sofocar la “rebelión”, ¿qué podrán hacer los generales? ¿Aceptarán una orden que pretende doblegarlos a su voluntad y colocaría a las tropas fuera de la ley de acuerdo con el Acta de Insurrección, pero en conflicto en el acta de Posse Comitatus, o desafiarán al Comandante en Jefe?

En este caso, ¿Trump sería capaz de convocar a las milicias junto a las Guardias Nacionales de los estados con gobernadores republicanos, para que establezcan ley y orden en sus ciudades, provocando una masacre de los manifestantes sin que haya fuerzas de ley y orden que los arresten y sometan a procedimientos legales?

No sé cuántas personas estarían dispuestas a apostar sus ahorros o retiro a que no sería capaz. Yo no apostaría. Como dijo Michael Cohen: “Trump es capaz de cualquier cosa con tal de retener el poder”.