UBUNTU en vez de “escuelas chárter”

Meses después del huracán María, la secretaria de Educación, Julia Keleher, me citó a su oficina y me ofreció acceso a “mucho dinero y autonomía”, si convertía las escuelas públicas Montessori en una CMO (Chárter Management Organization). Le expliqué que yo no tomaba esa decisión y que consultaría con las comunidades escolares. Entonces, nos fuimos maestras y directoras a conversar a distintos puntos de la isla. Al cabo de dos semanas, teníamos la opinión de la comunidad y unas 10,000 firmas, “agradeciendo” a Keleher, pero denegando la oferta.