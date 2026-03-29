Dije que sí. No sé de coros. Lo digo con honestidad. No tengo formación musical ni pretendo tenerla. No fue una decisión larga ni demasiado pensada. Fue más bien una respuesta que salió antes que las dudas. La idea no era mía, pero venía acompañada de algo que pesa y compromete, la confianza de pensar que yo podía ayudar a hacerla realidad. Y a veces eso basta. La escuché… y no pude dejarla ir. Formar un coro de 100 voces.

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