Opinión
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Un coro de armonía
Un coro no se construye desde la fuerza individual, sino desde la escucha. Desde la capacidad de reconocer que cada voz tiene un espacio, pero que ese espacio solo cobra sentido en relación con los demás, escribe Sonia Vélez Colón
29 de marzo de 2026 - 10:45 PM
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