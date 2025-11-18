Un día no basta
Quizás el 19 de noviembre refleja quiénes fuimos, pero también la historia inconclusa de quiénes queremos ser, escribe José Lee Borges
18 de noviembre de 2025 - 10:00 PM
Cada 19 de noviembre reaparece en el calendario puertorriqueño una conmemoración que invita a preguntarnos no solo qué recordamos, sino quién decide cómo se narra esa memoria. Generaciones lo han llamado “Día del Descubrimiento de Puerto Rico”; otros, en un intento de matizar, le dicen “Día de la Cultura Puertorriqueña” o “Día de la Puertorriqueñidad”. Aquí surge una contradicción evidente: ¿qué significa “descubrir” lo que ya existe? No se descubre un lugar habitado durante cientos de años. Pero, peor aún, si hablamos de “Día de la Cultura Puertorriqueña” o “Día de la Puertorriqueñidad”, ¿no parece absurdo sugerir que solo un día al año somos puertorriqueños, como si nuestra identidad pudiera confinarse a una fecha en el calendario?
