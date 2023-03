Un giro esperanzador en Hollywood

Mucho se ha criticado sobre el control en los criterios de selección de ganadores de los premios cinematográficos y a las organizaciones que los ofrecen. Mucho se ha reseñado también los numerosos casos de discriminación, hostigamiento y falta de presencia de ciertos grupos sociales en los diversos quehaceres en la Meca del Cine. En años recientes, sin embargo, se ha notado un cambio en la selección de las personas que reciben los preciados galardones.

Se percibe cierto progreso de parte de las entidades que determinan las premiaciones, así como en la industria en general para diversificar y ser más inclusivos en las operaciones que la componen. Podría decirse que estos cambios responden a las marcadas exigencias de mayor diversidad, igualdad e inclusión, tanto frente como detrás de las cámaras, gracias a movimientos como “Me Too” y “Black Lives Matter”.

Ante ese panorama, ¡qué mucho significado tiene que Jamie Lee Curtis haya recibido su primer Oscar como Mejor Actriz de Reparto a sus 64 años! Curtis posee una larguísima carrera que muchas veces fue subvalorada. Hoy podemos decir que junto a otras talentosas colegas como Meryl Streep, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field, las actrices maduras están “in”. Deseo pensar que esto simboliza una nueva era en que la que ya no importa la edad de la mujer.

Ke Huy Quan, actor vietnamita-americano, de 51 años, quien también posee una larga trayectoria actoral no pudo contener su emoción al recibir su estatuilla como Mejor Actor de Reparto. Las lágrimas de alegría surgieron cuando se reencontró en el escenario con Harrison Ford, con quien se fundió en un estrecho abrazo fraternal. Con Ford el artista co-protagonizó el filme Indiana Jones and the The Temple of Doom, cuando tenía solo 13 años.

Michelle Yeoh, por su parte, logró hacer su sueño realidad a sus 60 años, al convertirse en la primera actriz asiática en recibir el Oscar como Mejor Actriz. Yeoh dedicó el reconocimiento a su madre, de 84 años, quien seguía la premiación a la distancia, reunida con toda la familia en Malasia, donde todos esperaban ese agraciado momento. Deseo pensar que estos premios continuarán con la tendencia de abrir oportunidades para la expresión de otras voces de muchos países.

Sobre el premio del Mejor Actor, creo que el galardonado es la persona que mejor ha representado en tiempos recientes las ansías de superación. Y también la humildad hecha hombre, Brendan Fraser. Con una súper merecida estatuilla, a sus 54 años, recibió el Oscar por su caracterización de Charlie en la película “The Whale”. Verlo y oírlo en cada una de las instancias que ha ganado en los pasados meses le eriza la piel a cualquiera. No creo haya alguien tan genuino ahora mismo en Hollywood.

En la entrega de los premios Oscar 2023 fuimos testigos de momentos únicos de sincera camaradería en un evento que reflejó como la perseverancia rinde frutos. La ceremonia nos presentó a unos actores legítimos, honestamente agradecidos por el reconocimiento y la oportunidad de poder ganarse la vida haciendo lo que aman.

