A menudo me pregunto por qué dedico tanta energía a estudiar y enseñar sobre manatíes, ballenas y delfines. La respuesta, aunque sencilla, brota del corazón: es la parte de mi vida que más atesoro. Amo lo que hago. Desde muy joven imaginé mi futuro junto a estos seres. Hoy, ya adulto, comprendo que no he trabajado con ellos… he trabajado, y sigo trabajando, para ellos.