En una entrevista reciente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien acababa de anunciar que no va a continuar en ese cargo, dijo que no hay que perder tiempo preocupándose por fantasías que no ocurrirán, como que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, y enfocarse más bien en riesgos muy probables, como que Donald Trump imponga tarifas arancelarias agresivas a productos canadienses. Esa amenaza, que luce cada vez más probable, ocasionaría serio daño a los consumidores y empresas de ambas economías, y por lo tanto debe tomarse muy en serio.