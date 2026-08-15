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Emilio Pantojas GarcíaEmilio Pantojas García
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prima:Valvuleando

A cualquier persona razonable debe parecerle obvio que la búsqueda de soluciones a esta multicrisis debería unirnos, opina Emilio Pantojas

15 de agosto de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En este estado fallido e ingobernable donde todo está al garete, la solución ha sido ir del valvuleo al racionamiento radical y sorpresivo, en realidad improvisado y errático, afirma Emilio Pantojas. (tonito.zayas@gfmedia.com)

Justo antes del comienzo de este racionamiento de agua potable impreciso e incompetente se había puesto de moda el concepto valvulear: operar o manipular válvulas para resolver algún problema de flujo de líquidos. Esta palabra, como tantos otros puertorriqueñismos —cangrimán (de Congressman), bregar (resolver, improvisar un arreglo) o chupacabras— constituye una interpretación popular de una realidad que necesita explicarse de manera simple y clara. En este caso, se trata de los cambios inconsistentes en flujos y presiones de agua según el barrio o municipio y sus inclinaciones políticas.

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agua potableAAARacionamiento de aguaEmbalses
ACERCA DEL AUTOR
Emilio Pantojas García

Emilio Pantojas García

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El autor es profesor de Sociología en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además, labora como investigador senior en el Instituto de Estudios del Caribe en el referido...
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