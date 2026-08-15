Valvuleando
A cualquier persona razonable debe parecerle obvio que la búsqueda de soluciones a esta multicrisis debería unirnos, opina Emilio Pantojas
15 de agosto de 2026 - 11:00 PM
15 de agosto de 2026 - 11:00 PM
Justo antes del comienzo de este racionamiento de agua potable impreciso e incompetente se había puesto de moda el concepto valvulear: operar o manipular válvulas para resolver algún problema de flujo de líquidos. Esta palabra, como tantos otros puertorriqueñismos —cangrimán (de Congressman), bregar (resolver, improvisar un arreglo) o chupacabras— constituye una interpretación popular de una realidad que necesita explicarse de manera simple y clara. En este caso, se trata de los cambios inconsistentes en flujos y presiones de agua según el barrio o municipio y sus inclinaciones políticas.
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