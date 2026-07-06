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Juan Gustavo HerreraJuan Gustavo Herrera
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prima:Venezuela y Puerto Rico: las tragedias comienzan antes del desastre

La discusión debería centrarse en cómo evitar que nuestras ciudades lleguen a ser tan vulnerables, opina Gustavo Herrera

6 de julio de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La avenida Ashford en Condado estaba vacía.
El Condado, en San Juan merece reflexión. Hace varias décadas, un solar con subsuelo arenoso y nivel freático alto que antes servía a una familia hoy puede albergar cuarenta o más familias, escribe Juan Herrera. (tonito.zayas@gfmedia.com)

Los recientes terremotos ocurridos en Venezuela son, ante todo, una tragedia natural, pero ponen de manifiesto una realidad que trasciende sus fronteras: cuando una ciudad crece sin la planificación adecuada, anteponiendo los intereses políticos, cualquier fenómeno natural puede convertirse en una tragedia humana. Durante décadas, especialistas advirtieron sobre los riesgos asociados al crecimiento urbano desordenado, la ocupación de zonas vulnerables, la insuficiencia de la infraestructura y el deterioro progresivo de los servicios públicos. Muchas de esas advertencias fueron denunciadas ante las autoridades correspondientes, pero prácticamente ninguna atendidas.

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Juan Gustavo Herrera

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El autor es ingeniero venezolano radicado en Puerto Rico hace dos décadas.
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