Los recientes terremotos ocurridos en Venezuela son, ante todo, una tragedia natural, pero ponen de manifiesto una realidad que trasciende sus fronteras: cuando una ciudad crece sin la planificación adecuada, anteponiendo los intereses políticos, cualquier fenómeno natural puede convertirse en una tragedia humana. Durante décadas, especialistas advirtieron sobre los riesgos asociados al crecimiento urbano desordenado, la ocupación de zonas vulnerables, la insuficiencia de la infraestructura y el deterioro progresivo de los servicios públicos. Muchas de esas advertencias fueron denunciadas ante las autoridades correspondientes, pero prácticamente ninguna atendidas.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.