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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:We Are Building a Channel for a Problem We Keep Creating

In San Juan, the conversation has focused primarily on the river, not on what happens upstream or downstream. Where are the policies that promote permeable surfaces? The incentives to preserve tree cover? asks Robert Gevinski

1 de mayo de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
The channel project will likely move forward. Flood risk must be addressed, and the funding is already in place. But it is worth asking whether the scale of the solution reflects the scale of the problem, or the lack of effort to reduce it at its source, says Robert Gevinski. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

San Juan is about to receive billions of dollars in federal funding to address a problem we are still actively creating.

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Robert Gevinski Walker

Robert Gevinski Walker

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El autor es professional del campo de las Bienes Raíces. Además, ha formado parte de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y del...
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