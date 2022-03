Y el Oscar es para la violencia nuestra de cada día

Hablar de la más reciente edición de los Premios Oscar y no hablar sobre la lamentable situación que se suscitó en plena transmisión entre el actor Will Smith y el comediante Chris Rock sería casi imposible. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, una sorpresiva bofetá invade el escenario. La misma sucede a raíz de los comentarios que realizara Rock como parte de su rutina de “Stand Up”. Es de conocimiento popular que el comediante recurre a este tipo de comedia para llevar a cabo su arte. Los tiempos han cambiado y posiblemente años atrás el comentario que provocó el incidente hubiese pasado con ficha, pero por el acceso a la información y el despertar de conciencia que nuestra sociedad lleva experimentando desde hace algunos años no pudo ser ignorado. Como de costumbre las opiniones a favor y en contra han invadido todos los foros de información, y con razón.