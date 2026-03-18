Opinión
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Cuando un proceso judicial se convierte en espectáculo
La historia ha demostrado que cuando todos los elementos del proceso no se equilibran con rigor y responsabilidad existe el riesgo de que personas inocentes sean declaradas culpables, sostiene Cristina B. Flores Castro
18 de marzo de 2026 - 9:30 PM
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