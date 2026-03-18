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Cristina B. Flores CastroCristina B. Flores Castro
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cuando un proceso judicial se convierte en espectáculo

La historia ha demostrado que cuando todos los elementos del proceso no se equilibran con rigor y responsabilidad existe el riesgo de que personas inocentes sean declaradas culpables, sostiene Cristina B. Flores Castro

18 de marzo de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Es duro ver cómo el caso criminal contra la joven Anthonieska Avilés trasciende la sala del tribunal en Aibonito. En ese proceso difundido en directo se comenta todo a segundos de cada transmisión y se construyen conclusiones categóricas, sin haberse examinado la prueba completa, escribe Cristina Flores. (Captura)

Nada te prepara para sentarte en una sala judicial y tener a una acusada a tu lado mientras el proceso avanza en tiempo real. Desde el salón de clases, el Derecho es como un manual con reglas que generalmente parecen claras. Pero, en la sala judicial es distinto. Las decisiones que se toman tienen consecuencias en el futuro de cualquier acusado. En ese espacio se distingue quien conoce la ley de quien sabe aplicarla.

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Cristina B. Flores Castro

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Estudiante de Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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