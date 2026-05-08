En la medicina, no todo lo que importa hace ruido. A veces, los cambios más trascendentales ocurren en silencio, invisibles para el ojo clínico tradicional. Esa es la premisa que impulsa nuestra investigación académica en el laboratorio del Dr. Stephen Aller, PhD, en la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), en colaboración con el Dr. Wilfredo de Jesús Rojas, MD, FAAP, MSc, ATSF, de Ponce Health Science University en Puerto Rico, y la Dra. Leandra Cordero Oñate, MD, del Hospital Infantil Dr. Roberto Reid Cabral en República Dominicana. El estudio, titulado “Challenges to Assessing the Prevalence of Cystic Fibrosis in the Caribbean” , fue publicado recientemente en Pediatric Pulmonology .

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