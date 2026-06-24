Asesinan a dos personas en un tiroteo registrado en Guaynabo

Dos personas fueron asesinadas y una tercera resultó herida de bala en un tiroteo reportado en la tarde de este miércoles en el residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.

Mayra Ayala, oficial de prensa de la región de Bayamón de la Policía, confirmó a El Nuevo Día que las autoridades fueron alertadas sobre disparos en el mencionado lugar a las 2:57 p.m.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a dos personas muertas en el interior del complejo de vivienda pública. Además, una tercera persona herida de bala fue transportada a una institución hospitalaria de la zona. Ayala indicó que el hombre herido permanece en condición estable.

Al momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni del perjudicado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía de Bayamón.