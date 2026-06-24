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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos personas en un tiroteo registrado en Guaynabo

La balacera, que también dejó a un hombre herido, se reportó en el residencial Zenón Díaz Valcárcel

24 de junio de 2026 - 3:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varios casquillos de bala en la escena del crimen.
Al momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni del perjudicado. (Agencia EFE)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Dos personas fueron asesinadas y una tercera resultó herida de bala en un tiroteo reportado en la tarde de este miércoles en el residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.

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Mayra Ayala, oficial de prensa de la región de Bayamón de la Policía, confirmó a El Nuevo Día que las autoridades fueron alertadas sobre disparos en el mencionado lugar a las 2:57 p.m.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a dos personas muertas en el interior del complejo de vivienda pública. Además, una tercera persona herida de bala fue transportada a una institución hospitalaria de la zona. Ayala indicó que el hombre herido permanece en condición estable.

Al momento, las autoridades no han divulgado las identidades de las víctimas ni del perjudicado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa junto con la Fiscalía de Bayamón.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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AsesinatosGuaynaboCICPolicía de Puerto RicoResidenciales públicosBreaking NewsTiroteosBalaceras
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