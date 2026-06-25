Mujer nicaragüense es asesinada en Canóvanas: autoridades ocupan 86 casquillos de bala

Una mujer nicaragüense, de 38 años, fue asesinada durante la madrugada de este sábado, en hechos ocurridos en la calle 17 del sector Monte Verde, en el barrio San Isidro, en el municipio de Canóvanas.

Según el informe preliminar, y bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada recibida a las 12:08 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

En esa comunicación, la persona informó que se escucharon varias detonaciones en el lugar. Sin embargo, al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo de una mujer.

Posteriormente, la occisa fue identificada por las autoridades como Donett M. Garth Durán, residente en San Juan y natural de Nicaragua. El Nuevo Día supo que la mujer tenía dos hijos menores de edad.

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En la escena del crimen había un vehículo Hyundai Kona, color negro, con las puertas frontales abiertas, indicó la Policía. Además, los investigadores ocuparon un total de 86 casquillos de bala de calibres 7.62, .357, .45 y .40.

El agente Karl Mc Daniels Sánchez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal Carlos Peña Ramos, continúan con la pesquisa correspondiente.

Buscan trasladar el cuerpo a Nicaragua

Ante el alto costo de los trámites funerarios y la repatriación, familiares y allegados de Garth Durán lanzaron una campaña en GoFundMe para ayudar a que sus restos puedan regresar a Nicaragua.

“Con profundo dolor, pedimos su apoyo para la familia de Donett M. Garth Durán, una hija, madre, hermana y amiga muy querida, cuya vida fue arrebatada trágicamente en Puerto Rico”, indica la petición.

Garth Durán era originaria de Bluefields, Nicaragua, y hoy su familia enfrenta el “inmenso dolor de perderla lejos de casa”. Además de esta pérdida “irreparable”, deben “afrontar los elevados gastos necesarios para repatriar sus restos y darle una despedida digna”.

“Ninguna familia debería pasar sola por una situación tan difícil. Por ello, hemos creado esta recaudación de fondos con el fin de ayudar a cubrir los gastos de traslado, trámites funerarios y repatriación”, añade.

El objetivo de la familia es recaudar $3,500.