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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cargos contra sospechoso del asesinato de joven hallado dentro de vehículo en Comerío

La jueza Cynthia Vázquez encontró causa para arresto y le impuso una fianza global de más de $2 millones

22 de junio de 2026 - 8:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La vista preliminar fue señalada para el 3 de julio. (Alex Figueroa Cancel)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Fiscalía de Aibonito formuló cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas contra Azael Caruccini Torres, imputado por la muerte de un hombre ocurrida en la madrugada del domingo en el barrio Piñas, en Comerío.

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De acuerdo con la investigación de la Uniformada, a la 1:27 de la madrugada del Día de los Padres, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-7774, en el sector Mora del mencionado municipio.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron a Jan J. Fuentes Guzmán, de 27 años, sin signos vitales en el interior de un vehículo Toyota Corolla negro del año 1999, con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. En la escena se ocupó un casquillo calibre .40.

Posteriormente, Caruccini Torres fue arrestado como sospechoso del crimen.

La fiscal Nailymar Arroyo Colón formuló un cargo por asesinato en primer grado, así como violaciones a la Ley de Armas relacionadas con transportación, posesión, portación y uso de arma de fuego, además de apuntar y disparar un arma de fuego. También se le imputó un cargo por violación a la Ley de Sustancias Controladas por posesión de marihuana.

La jueza Cynthia Vázquez del Tribunal de Aibonito encontró causa para arresto en todos los cargos presentados y le impuso una fianza global de $2,005,000.

La vista preliminar fue señalada para el 3 de julio.

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Radicación de cargos / CargosAsesinatosAibonitoPolicía de Puerto RicoBreaking News
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