6 pilares que protegen tu salud cerebral

El cerebro es el centro de control del cuerpo. Nos permite pensar, recordar, aprender, movernos, comunicarnos y tomar decisiones. Sin embargo, solemos prestar atención a la salud del corazón, de los pulmones o de los huesos y olvidamos que el cerebro también necesita cuidados diarios para mantenerse saludable.

Anabelle Carrión Martínez es vicepresidenta auxiliar de promoción de Salud y Bienestar de MCS. (Suministrada)

A medida que envejecemos, el cerebro cambia de forma natural: puede tomar un poco más de tiempo pensar o recordar algunas cosas, pero también ganamos experiencia y conocimiento que apoyan nuestras decisiones y nuestro aprendizaje. Adoptar hábitos saludables puede proteger el cerebro, reducir riesgos y mejorar la calidad de vida, porque nunca es tarde para empezar.

Según el Global Council on Brain Health (GCBH), un grupo internacional de expertos en salud y envejecimiento, es posible proteger y mejorar la salud cerebral a cualquier edad mediante estos seis pilares fundamentales para cuidarla.

1. Mantente físicamente activo

La actividad física no solo fortalece los músculos y el corazón. También mejora la circulación sanguínea hacia el cerebro, ayudando a que reciba el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar adecuadamente.

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Caminar, bailar, nadar o realizar ejercicios adaptados a la edad y a la condición física puede contribuir a mejorar la memoria, la concentración y el estado de ánimo. Los expertos recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana.

2. Elige alimentos que nutran tu cerebro

Lo que comemos influye en la salud del cerebro. Una dieta balanceada con alimentos naturales protege su función, mientras que el exceso de alimentos procesados, azúcar y grasas puede aumentar el riesgo. Una alimentación variada, con énfasis en alimentos propios de la dieta mediterránea, puede favorecer la memoria, la concentración y la salud del cerebro a lo largo del tiempo.

3. Protege la calidad de tu sueño

Dormir bien es una necesidad biológica. Durante el sueño, el cerebro realiza importantes tareas de mantenimiento, entre ellas la eliminación de sustancias de desecho y la consolidación de la memoria.

Los adultos deben procurar dormir entre siete y nueve horas cada noche. La falta frecuente de sueño puede afectar la atención, el aprendizaje y el estado de ánimo y aumentar el riesgo de problemas cognitivos a largo plazo.

Mantener horarios regulares de sueño y limitar el uso de pantallas antes de acostarse puede favorecer un descanso más reparador.

4. Mantén tu mente activa

El cerebro funciona de manera similar a un músculo: mientras más se utiliza, más fuerte puede mantenerse.

Leer, aprender nuevas habilidades, resolver rompecabezas, jugar juegos de estrategia, tocar un instrumento musical o incluso aprender un nuevo idioma son actividades que estimulan distintas áreas del cerebro.

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La estimulación mental continua ayuda a fortalecer las conexiones entre las neuronas y puede contribuir a preservar la función cognitiva con el paso de los años.

5. Cuida tus relaciones sociales

La conexión humana es clave para la salud cerebral. Mantener relaciones significativas con familiares, amigos y en tu comunidad apoya tu bienestar emocional y, a largo plazo, la salud de tu cerebro.

Diversos estudios muestran que las personas socialmente activas suelen presentar mejores resultados en la memoria y en la función cognitiva. Conversar, participar en actividades grupales o hacer voluntariado son formas sencillas de fortalecer este pilar.

6. Manejo del estrés

El estrés crónico libera hormonas como el cortisol que pueden afectar la memoria y dañar estructuras cerebrales. Practicar técnicas de relajación, meditación o mindfulness protege la salud de tu cerebro.

Pequeñas acciones, grandes beneficios

Cuidar el cerebro no depende de una sola acción, sino de la suma de hábitos que practicamos a diario. Mantenerte activo, alimentarte bien, dormir adecuadamente, ejercitar la mente, cultivar relaciones saludables y controlar los factores de riesgo puede marcar una diferencia a lo largo de la vida. La salud cerebral es una inversión constante. Cada paso que damos hoy para protegerla contribuye a preservar nuestra independencia, bienestar y calidad de vida en el futuro.

Checklist para el cuidado de tu salud cerebral

Me mantengo físicamente activo o activa (al menos 150 minutos por semana).

Elijo alimentos que nutren mi cerebro.

Duermo entre 7 y 9 horas cada noche.

Mantengo una rutina de sueño saludable.

Estimulo mi mente con nuevas actividades o aprendizajes.

Cultivo relaciones sociales significativas.

Manejo el estrés con técnicas de relajación o de mindfulness.