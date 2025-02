BRUE en bebés: infórmate sobre este fenómeno inexplicable

En la rama de la medicina pediátrica, existen fenómenos que, aunque no representan una amenaza inmediata para la salud del infante, generan mucha preocupación y desconcierto tanto en los padres como en los profesionales de salud. Uno de estos son los llamados “eventos breves resueltos no explicados” (EBRNE), más conocidos como BRUE, por sus siglas en inglés (Brief Resolved Unexplained Events). Dada la falta de explicación clara tras un BRUE, estos episodios han sido objeto de estudio y debate en la comunidad pediátrica. Y aun cuando producen gran temor y angustia, la evidencia científica ha demostrado que rara vez tienen una causa subyacente grave y que someter a estos pacientes a múltiples pruebas diagnósticas puede aumentar la ansiedad parental.