Cómo mantener una salud oral completa

¿Sabías que los problemas orales pueden dar a conocer complicaciones sobre tu salud en general y que esas situaciones bucales pueden afectar el resto del cuerpo? Expliquemos un poco sobre esa conexión entre la salud oral y la salud en general.

La cavidad bucal está llena de gérmenes. Esos gérmenes son, en su mayoría, inofensivos. Pero la boca es la entrada al tracto digestivo y, por consiguiente, donde comienza nuestra digestión. La boca también es la entrada a los órganos que permiten la respiración, llamados los tractos respiratorios. Así que, a veces, los gérmenes en la boca pueden conducir a enfermedades en todo el cuerpo. Esa salud oral óptima que todos queremos puede prevenir o afectar varias afecciones como enfermedades cardíacas, diabetes, problemas respiratorios, complicaciones en el embarazo, entre otros. *

Una excelente salud oral y, por ende, una mejor salud en general comienzan con una higiene bucal adecuada para mantener los gérmenes bajo control. Para ello, hay una pasta dental que atiende cada necesidad. Por ejemplo, para la sensibilidad dental, recomiendo a mis pacientes Sensodyne Clinical White Intensive Clean. Sé que ayuda a mis pacientes a disfrutar de sus comidas y bebidas preferidas, ya sean frías o calientes, aliviando el dolor causado por la sensibilidad dental. Posee, además, el valor añadido de brindarles a los dientes hasta dos tonos más blancos, protegiéndolos de la sensibilidad que otros productos blanqueadores provocan.

PUBLICIDAD

Otra situación que observo con frecuencia en mi oficina es la pérdida del esmalte dental, causada por el consumo regular de alimentos y bebidas ácidas, como ciertas frutas y bebidas. Una vez que el esmalte se ha perdido, no puede regenerarse, por lo que la prevención es fundamental.

Para estos casos, recomiendo el uso de la pasta dental Pronamel Clinical Enamel Strength. Su fórmula está diseñada para ayudar a reendurecer el esmalte debilitado por el ataque ácido, fortaleciendo los dientes y haciéndolos más resistentes a futuros desafíos. La formulación de Pronamel no es abrasiva, lo que protege el esmalte suavizado por el ácido del desgaste superficial. Con un uso constante dos veces al día, Pronamel Clinical Enamel Strength es un gran aliado en la protección y el cuidado del esmalte dental.

Por último, muchos de mis pacientes mencionan que notan sangrado al cepillarse los dientes o al usar hilo dental. Este es un signo común de las primeras etapas de enfermedades en las encías, como la gingivitis. Esta condición se manifiesta generalmente con encías enrojecidas, inflamadas y que sangran con facilidad, además de poder causar mal aliento si no se trata a tiempo. Si no se atiende adecuadamente, puede avanzar hacia etapas más graves, provocando una inflamación severa e incluso la pérdida de piezas dentales.

Para combatir y prevenir el avance de esta enfermedad, recomiendo el uso de la pasta dental Parodontax Active Gum Repair Breath Freshener. Con un cepillado dos veces al día, siguiendo las indicaciones del dentista y las instrucciones del producto, Parodontax Active Gum Repair Breath Freshener puede ayudar a revertir y controlar los signos de enfermedad de las encías, favoreciendo una salud bucal más completa. Además, ofrecen un aliento fresco, ya que contienen zinc, ingrediente antibacteriano, que está clínicamente probado para purificar el mal aliento.

PUBLICIDAD

Recuerda que es importante visitar a tu dentista al menos dos veces al año para una limpieza y revisión profesionales, y seguir sus recomendaciones para que puedas conservar una buena salud en general con el paso del tiempo.

*Fuente: https://urldefense.com/v3/__https:/www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475__;!!JboVxjCXSME!N4zCITS4B4BCwUtn5PAwahnkGtyI9RnenMAIKACtSAr7s4qbLPWakKV7PLAyNY_1E2s5yLC34JnJdxBavAb9YsblZOQn$