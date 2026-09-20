Conoce la importancia de mantener tu lista de medicamentos actualizada

Mantener una lista de medicamentos actualizada es un hábito que puede ayudar a proteger tu salud y mejorar la atención que recibes. Tu lista debe incluir todos los medicamentos recetados, así como aquellos que utilizas sin receta médica como hierbas, tés, vitaminas, suplementos o medicamentos fuera del recetario (OTC, por sus siglas en inglés). Lleva esta lista a cada cita médica, visita a la farmacia o sala de emergencias. Si deseas, también, puedes llevar los frascos de tus medicamentos.

La doctora Viviana Arroyo Veguilla es directora de Servicios Clínicos de Farmacia de MCS. (Suministrada)

Es importante actualizar tu lista cada vez que haya un cambio en tus medicamentos. Esto incluye medicamentos nuevos, medicamentos que ya no utilizas, cambios en la dosis o cambios en la forma de tomarlos. Si estuviste hospitalizado, visitaste una sala de emergencias o tuviste una cita con un especialista, revisa tu lista y asegúrate de que esté actualizada. Compártela con tus médicos, tu farmacéutico y otros profesionales de la salud que te atienden. Esto ayuda a evitar confusiones cuando recibes atención en diferentes lugares y contribuye a que tu cuidado sea más seguro y coordinado.

¿Por qué es importante que tus médicos y farmacéuticos conozcan todos los medicamentos que utilizas?

Cuando la información sobre tus medicamentos no está actualizada, pueden ocurrir situaciones que afecten tu tratamiento y tu seguridad. Por ejemplo:

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Duplicidad de medicamentos

Si un médico desconoce los medicamentos que utilizas, podría recetarte uno similar o con el mismo propósito. Esto puede resultar en el uso de medicamentos duplicados y aumentar el riesgo de efectos no deseados.

Errores en el despacho de medicamentos

Si no se informan los cambios realizados en tu tratamiento, es posible que continúes recibiendo medicamentos que ya fueron suspendidos por tu médico.

Interacciones entre medicamentos

Algunos medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas, suplementos entre otros, pueden interactuar entre sí. Estas interacciones pueden reducir la efectividad del tratamiento o aumentar el riesgo de efectos no deseados.

Mayor dificultad en situaciones de emergencia

Durante una emergencia, una lista actualizada permite que los profesionales de la salud conozcan rápidamente los medicamentos que utilizas y tomen decisiones más seguras para tu cuidado.

Mantener tu lista de medicamentos actualizada es una herramienta importante para proteger tu salud. Compartir esta información con tus médicos y farmacéuticos ayuda a prevenir problemas relacionados con los medicamentos y mejora la comunicación entre los profesionales de la salud. Además, facilita la continuidad del cuidado cuando ocurren cambios en tu tratamiento, como después de una hospitalización, una visita a sala de emergencia o una consulta con un especialista.