Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de septiembre de 2026
81°Lluvias aisladas
SuplementosPuerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Conoce la importancia de mantener tu lista de medicamentos actualizada

Registrar los medicamentos recetados, suplementos y productos sin receta contribuye a una atención más segura y coordinada

20 de septiembre de 2026 - 12:00 AM

Por Dra. Viviana Arroyo Veguilla
Si estuviste hospitalizado, visitaste una sala de emergencias o tuviste una cita con un especialista, revisa tu lista de alimentos y asegúrate de que esté actualizada. (Shutterstock)

Mantener una lista de medicamentos actualizada es un hábito que puede ayudar a proteger tu salud y mejorar la atención que recibes. Tu lista debe incluir todos los medicamentos recetados, así como aquellos que utilizas sin receta médica como hierbas, tés, vitaminas, suplementos o medicamentos fuera del recetario (OTC, por sus siglas en inglés). Lleva esta lista a cada cita médica, visita a la farmacia o sala de emergencias. Si deseas, también, puedes llevar los frascos de tus medicamentos.

La doctora Viviana Arroyo Veguilla es directora de Servicios Clínicos de Farmacia de MCS.
La doctora Viviana Arroyo Veguilla es directora de Servicios Clínicos de Farmacia de MCS. (Suministrada)

Es importante actualizar tu lista cada vez que haya un cambio en tus medicamentos. Esto incluye medicamentos nuevos, medicamentos que ya no utilizas, cambios en la dosis o cambios en la forma de tomarlos. Si estuviste hospitalizado, visitaste una sala de emergencias o tuviste una cita con un especialista, revisa tu lista y asegúrate de que esté actualizada. Compártela con tus médicos, tu farmacéutico y otros profesionales de la salud que te atienden. Esto ayuda a evitar confusiones cuando recibes atención en diferentes lugares y contribuye a que tu cuidado sea más seguro y coordinado.

¿Por qué es importante que tus médicos y farmacéuticos conozcan todos los medicamentos que utilizas?

Cuando la información sobre tus medicamentos no está actualizada, pueden ocurrir situaciones que afecten tu tratamiento y tu seguridad. Por ejemplo:

Duplicidad de medicamentos

Si un médico desconoce los medicamentos que utilizas, podría recetarte uno similar o con el mismo propósito. Esto puede resultar en el uso de medicamentos duplicados y aumentar el riesgo de efectos no deseados.

Errores en el despacho de medicamentos

Si no se informan los cambios realizados en tu tratamiento, es posible que continúes recibiendo medicamentos que ya fueron suspendidos por tu médico.

Interacciones entre medicamentos

Algunos medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas, suplementos entre otros, pueden interactuar entre sí. Estas interacciones pueden reducir la efectividad del tratamiento o aumentar el riesgo de efectos no deseados.

Mayor dificultad en situaciones de emergencia

Durante una emergencia, una lista actualizada permite que los profesionales de la salud conozcan rápidamente los medicamentos que utilizas y tomen decisiones más seguras para tu cuidado.

Mantener tu lista de medicamentos actualizada es una herramienta importante para proteger tu salud. Compartir esta información con tus médicos y farmacéuticos ayuda a prevenir problemas relacionados con los medicamentos y mejora la comunicación entre los profesionales de la salud. Además, facilita la continuidad del cuidado cuando ocurren cambios en tu tratamiento, como después de una hospitalización, una visita a sala de emergencia o una consulta con un especialista.

En MCS Classicare continuamos comprometidos con ofrecerte información y recursos que apoyen el cuidado de tu salud y bienestar.

Tags
SuplementoBrandStudioPR SaludablePuerto Rico Saludable
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
domingo, 20 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: