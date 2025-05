Cuida tu salud mental: Es un acto de amor propio

Durante mucho tiempo, el diálogo sobre la salud mental ha estado rodeado de muchos mitos. Cuidar tu salud mental es tan esencial como cuidar tu cuerpo, y hacerlo no es señal de debilidad, sino de valentía y responsabilidad.

La salud mental no es un lujo ni un tema para unos pocos: es un pilar fundamental para procurar el bienestar de nuestra sociedad. Afecta cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos. Cuando se descuida, nuestras relaciones, trabajo, motivación y hasta nuestra salud física pueden deteriorarse.

Aun así, muchos sienten vergüenza de decir: “Necesito ayuda”. Pero visitar a un terapeuta no te convierte en alguien débil ni enfermo; te convierte en alguien que está dispuesto a sanar, crecer y vivir en mayor plenitud.

Rompiendo mitos: La salud mental es importante para todos

Uno de los mitos más dañinos es creer que solo quienes están en crisis deben ir a terapia. En realidad, cualquier persona puede beneficiarse de un espacio terapéutico: madres agotadas, adolescentes confundidos, personas con estrés laboral, adultos mayores en proceso de duelo o jóvenes en búsqueda de propósito. La salud mental no distingue edad, religión ni estatus social. Todos sentimos y todos merecemos apoyo.

Reconocer que algo no va bien no es motivo de vergüenza; al contrario, es señal de madurez emocional. No necesitas esperar a “estar al límite” para pedir ayuda.