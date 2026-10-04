Cuidarte también es parte de cuidar
Proteger su salud permite a quienes cuidan mantenerse preparados para atender las necesidades de sus seres queridos
4 de octubre de 2026 - 12:00 AM
4 de octubre de 2026 - 12:00 AM
Cuidar a un ser querido puede llenar el día de pendientes: medicamentos, citas médicas, comidas y llamadas. Entre tantas responsabilidades, tus propias necesidades de salud pueden quedar fuera de la agenda. Cuidarte no le resta tiempo a quien depende de ti; te ayuda a seguir cuidando mejor.
La temporada de influenza es una excelente oportunidad para revisar tus propias medidas preventivas. Aunque te sientas saludable, puedes contraer influenza, necesitar varios días para recuperarte y exponer a otras personas en el hogar. Se recomienda que las personas se vacunen durante cada temporada de influenza. La vacuna suele estar disponible a partir de agosto o septiembre, por lo que ya puedes vacunarte. Mientras más temprano te vacunes, más pronto estarás protegido. Vacunarte es sencillo y no requiere orden médica. Puedes hacerlo en centros de vacunación y farmacias, en el momento que mejor se ajuste a tu rutina. Además, esta temporada puede servir como un recordatorio para ponerte al día con tus chequeos médicos de rutina y las pruebas de detección recomendadas según tu edad.
Aprovecha también para verificar la vacunación de la persona que cuidas. Sus necesidades pueden variar según su edad y sus condiciones de salud. Los adultos mayores y las personas con ciertas enfermedades crónicas, como diabetes o condiciones del corazón, tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por influenza. Un profesional de la salud puede orientarlos sobre las vacunas recomendadas para cada uno.
Cuidar a otra persona también puede influir en tu bienestar físico y emocional. Por eso, además de protegerte contra la influenza, es importante prestar atención a tu propia salud. Dormir lo suficiente, mantener al día tus citas médicas y buscar apoyo cuando lo necesites son acciones que te ayudan a conservar tu bienestar y a continuar brindando cuidado.
Parte de cuidar también es sentirte preparado para hacerlo. Buscar información confiable, aclarar dudas con los profesionales de la salud y apoyarte en familiares, amigos o recursos de la comunidad puede ayudarte a tomar decisiones con mayor confianza. Contar con conocimiento y apoyo no solo facilita el día a día, sino que también te permite asumir tu rol de cuidador con mayor seguridad y tranquilidad.
Esa preparación también incluye adoptar hábitos que ayuden a proteger tu salud y la de quienes te rodean. La prevención va más allá de vacunarse. Lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser y prestar atención a los síntomas respiratorios son hábitos sencillos que ayudan en casa. Si te enfermas, busca orientación médica, especialmente si tienes alguna condición que aumenta tu riesgo de complicaciones. Piensa además en quién podría ayudarte temporalmente con el cuidado mientras te recuperas. Tener ese plan antes de necesitarlo puede darte tranquilidad.
Quienes cuidan saben que su salud también importa; el reto suele ser encontrar tiempo para atenderla. Una forma de comenzar es mirar la agenda de la semana e identificar qué tareas tienen que hacer personalmente y cuáles podría asumir alguien más. Tal vez un familiar pueda acompañar a tu ser querido a una cita, recoger medicamentos o encargarse de una comida. Ese espacio puede permitirte acudir a tu propia cita médica, vacunarte o simplemente resolver un asunto que llevas tiempo posponiendo. Pedir ayuda con una tarea concreta suele ser más sencillo que esperar a que alguien adivine lo que necesitas.
Esta semana, da un paso sencillo: verifica si tú y la persona que cuidas tienen sus vacunas al día e identifica una tarea que puedas compartir con alguien más. Cuidar no significa hacerlo todo a solas.
En MCS promovemos una Salud Completa que también incluye a quienes acompañan y cuidan cada día. Cuando proteges tu salud, también fortaleces tu capacidad de estar presente para quienes más te necesitan. Porque cuidar de ti también es una forma de cuidar de los demás. Cuidémonos para seguir sumando momentos juntos.
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