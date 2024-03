Hipotiroidismo en el adulto mayor, ¿es diferente?

Para la doctora Melba Feliciano Emmanuelli, especialista en medicina interna, endocrinología y geriatría, el proceso natural del envejecimiento no debe ser visto como una enfermedad. Si bien hay muchas personas que van perdiendo vitalidad en esta etapa de la vida, mayormente causado por enfermedades comórbidas que resultan en aumento de cansancio y debilidad, la galena aseguró que existe el envejecimiento saludable al que debemos aspirar.

¿Qué es el hipotiroidismo?

Lo que quizás muchas personas no conocen es lo importante que es la glándula tiroides —ubicada en la parte anterior del cuello— en el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo, ya que las hormonas que produce están asociadas al control del metabolismo, el sistema nervioso, el gastrointestinal y el reproductivo. Es decir, que impacta todos los sistemas del cuerpo, apuntó la galena.

Alerta a los síntomas

“Es importante destacar que el hipotiroidismo no necesariamente está asociado al proceso de envejecimiento, ya que no es una enfermedad natural de la vejez. Pero es común que los adultos mayores presenten comorbilidades que pueden dificultar la detección y el tratamiento del hipotiroidismo”, dijo la experta.

¿Cómo se diagnostica el hipotiroidismo en adultos mayores?

Principalmente, el hipotiroidismo se diagnostica mediante pruebas de laboratorio que evalúan los niveles de hormonas tiroideas en la sangre como la TSH (hormona estimulante de la tiroides) y la T4 libre (tiroxina libre). Es importante considerar la sintomatología del paciente junto con los resultados de las pruebas de laboratorio para un diagnóstico preciso, ya que no todos los pacientes con niveles elevados de TSH requieren tratamiento.

“A medida que vamos envejeciendo, va aumentando el rango de TSH fisiológicamente. Al monitorear el TSH en pacientes en quienes se sospecha que puedan tener problemas con las tiroides, es importante el valor de TSH y de hormona tiroidea libre (T4 libre). En pacientes mayores, vigilamos que el TSH no supere 10, que tenga el T4 libre disminuido y los síntomas para decidir el tratamiento. Lo más importante es la sintomatología del paciente; si no tiene síntomas y los niveles están en rango levemente elevado, mayor de 4.5, no necesariamente hay que tratar con medicamento, pero sí monitorear cada tres a seis meses”, abundó la doctora.