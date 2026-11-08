¿Importa cuándo comemos?

Hay personas que comienzan el día con una taza de café y no comen hasta el mediodía. Otras desayunan temprano, pero, por sus horarios de trabajo o responsabilidades familiares, terminan saltándose otras comidas y cenando poco antes de acostarse. También hay quienes acostumbran a comer a horas diferentes cada día. ¿Pueden estas variaciones influir en los niveles de glucosa en sangre?

La licenciada Zilka Ríos es nutricionista-dietista y colaboradora de MCS. (Suministrada)

Durante años, gran parte de las recomendaciones nutricionales para personas con diabetes se han concentrado en la selección de alimentos, las porciones y el consumo de carbohidratos. Sin embargo, investigaciones recientes también han examinado la influencia de los horarios de comida en la regulación de la glucosa.

La crononutrición estudia la relación entre los horarios de alimentación y los ritmos biológicos del cuerpo. Sabemos que procesos como la secreción de insulina y la capacidad de utilizar la glucosa pueden variar a lo largo del día.

Algunos estudios han encontrado que consumir una misma comida a distintas horas puede producir respuestas de glucosa diferentes. Una revisión científica publicada en 2026, que incluyó 41 ensayos clínicos, comparó patrones de alimentación según el horario de la última comida: temprano (antes de las 5:00 p.m.), intermedio (entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m.) y tardío (después de las 7:00 p.m.). Los patrones tempranos e intermedios mostraron, en general, resultados más favorables en algunos indicadores metabólicos que los tardíos, incluyendo medidas relacionadas con las regulación de glucosa.

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Es importante aclarar que la mayoría de estos estudios fueron de corta duración y que los horarios se utilizaron para comparar distintas modalidades de alimentación con tiempo restringido, no para establecer una hora ideal para cenar. Todavía necesitamos investigaciones de mayor duración para determinar cuánto influyen estos patrones en el control de la diabetes a largo plazo.

Saltarse una comida ocasionalmente no significa necesariamente que los niveles de glucosa aumentarán o que el control de la diabetes empeorará. La respuesta depende de distintos factores, incluyendo el tiempo transcurrido sin comer, qué y cuánto se come después, y los medicamentos que utiliza la persona.

También es importante distinguir entre el ayuno intermitente planificado y saltarse comidas por falta de tiempo o estrés. Aunque algunas investigaciones sobre el ayuno intermitente han encontrado beneficios modestos en personas con diabetes tipo 2, estos resultados no necesariamente aplican a quienes pasan muchas horas sin comer de manera involuntaria.

En personas que utilizan insulina o ciertos medicamentos para reducir la glucosa, omitir comidas puede aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por eso, modificar los horarios de alimentación o practicar ayunos prolongados requiere considerar el tratamiento individual.

La evidencia actual no permite recomendar un horario único para todas las personas con diabetes. Tampoco significa que sea necesario consumir tres comidas y tres meriendas al día o evitar comer después de cierta hora.

Lo que sí podemos hacer es observar cómo nuestros horarios habituales influyen en la manera en que nos alimentamos. Por ejemplo, si pasar muchas horas sin comer dificulta mantener un balance en nuestras comidas, nos lleva a sentir que perdemos el control sobre las porciones o complica el manejo de los medicamentos, puede ser útil establecer un ritmo más predecible y consistente para alimentarnos.

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También conviene recordar que los horarios son solo una parte del manejo de la glucosa. La calidad y cantidad de los alimentos, la actividad física, el descanso, la hidratación, el manejo de las emociones y el tratamiento médico continúan siendo factores importantes.