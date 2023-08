“Los varones tienden a no ser tan consecuentes con las visitas a sus médicos como las féminas. No me atrevería hacer una generalización, pero, la tendencia sí existe. Hay cierto grupo de pacientes que evitan ir al médico, aunque esto puede depender, porque no es lo mismo un hombre de 25 años que uno de 70, las guías y las necesidades son distintas, de acuerdo con la edad”, explicó el doctor José Camuñas, director del Programa de Medicina de Familia del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien, a su vez, destacó que es importante la prevención y la educación para que los caballeros puedan cuidar de su bienestar, sea cual sea su edad.

Entre las condiciones que mayormente afectan a los hombres se encuentran la hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes, condiciones que están relacionadas con eventos cardíacos y cerebrovasculares. No obstante, también se está viendo un aumento en la prevalencia de cáncer de colon, cáncer de próstata y otros problemas de la próstata .

“El estilo de vida sedentario y la mala nutrición son factores de riesgo que llevan al sobrepeso y a la obesidad. Estas condiciones son altamente prevalentes en nuestra población y pueden ser causantes de hipertensión, diabetes y problemas de colesterol, o sea que [se convierten en] un un círculo vicioso”, destacó el doctor Camuñas.

Sin embargo, muchas de estas condiciones peligrosas pueden prevenirse, llevando estilos de vida saludables, lo que se convierte en una primera recomendación para los hombres, y que no es distinta a la que aplica para la población general.

En términos de medicina primaria, el énfasis debe ser en la prevención y educación.

“Prevenir es la mejor medicina que podemos tener. Con la prevención me refiero a [tener] una dieta saludable y un estilo de vida activo, donde se incluyan los ejercicios como parte de la rutina. Con tener estilos de vida saludables, podríamos reducir el riesgo de desarrollar condiciones que, eventualmente, puedan causar daño al corazón, al cerebro, a los riñones, al hígado y a otros órganos. Aunque, aun previniendo, no se evita en un 100 % que se puedan desarrollar estas condiciones”, aclaró el doctor.

Dependiendo de la edad, deben realizarse los chequeos regulares para prevenir condiciones, sobre todo, aquellas que están sorprendiendo a la población masculina en etapas cada vez más tempranas.

“Se está diagnosticando más cáncer de colon en gente joven. Otra de las preocupaciones en los hombres son los problemas de la próstata, que es un tema más extenso y delicado, y cada paciente debe discutir con su médico cómo va a hacer esas evaluaciones”, dijo el doctor Camuñas, quien también alentó a los pacientes varones con síntomas urinarios a evaluarse, “para ver si tienen problemas prostáticos”.

Las pruebas anuales que se le ordenan al paciente buscan identificar cualquier indicio de alguna condición o descontrol, por lo que el médico recomendó no pasar por alto la visita al médico de cabecera para estar al día con la salud.

“Los chequeos regulares son tomar la presión, el peso y la estatura para calcular el índice de masa corporal. Además, [se realizan] pruebas de laboratorio como la de glucosa en la sangre, colesterol, panel de lípidos, una prueba química, donde se ve la función del riñón; electrolitos y proteínas en la sangre, además de otras pruebas que van a depender de los síntomas que tenga el paciente”, detalló el director”.

Cabe destacar que la frecuencia de estos chequeos va a depender de la edad, el estado de salud del paciente, si tiene condiciones que tratar y cómo lleva sus tratamientos.

“En [el caso de] pacientes jóvenes que no tengan hipertensión, diabetes o colesterol alto, que no fuman, tienen un estilo de vida activo y están en buen peso, pues los vería anualmente. Un paciente que tenga un diagnóstico de hipertensión y está adecuadamente tratado, sería bueno educarlo sobre cómo tomarse la presión en su hogar, para monitorearla. Entonces, diría que, si se mantiene con las presiones controladas, lo vería, al menos, dos veces al año, pero, si no tiene la presión controlada, lo vería más frecuentemente”, señaló.

Los pacientes con diabetes deben tener en cuenta cuán controlados están sus niveles de glucosa en la sangre y discutir con su médico cada cuánto tiempo deben hacer sus visitas de rutina.

“Posiblemente, los pacientes que están controlados deben ir al médico dos veces al año. Pero, un paciente que no esté controlado, lo voy a ver más frecuentemente, hasta tener un control de la glucosa. En algunos casos, tendría que ser mensual, o de cada dos a tres meses, dependiendo de cuán descontrolado esté”, dijo.

Otro aspecto importante que deben cuidar los hombres es estar al día con su prueba de detección temprana de cáncer de colon. “Se está viendo cáncer de colon a más temprana edad. Antes se recomendaba la prueba a los 50 años, incluso llegó a ser después, pero, ahora, es a los 45 años, porque se está viendo cáncer de colon en pacientes jóvenes”, afirmó el médico, quien también hizo la salvedad de estar pendientes de su historial familiar.

“Si hay historial familiar de cáncer de colon, por ejemplo, si el padre tuvo cáncer a los 45 años, debe empezar a evaluarse a los 35, o sea diez años antes”, advirtió el médico.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.