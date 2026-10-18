MCS Classicare (HMO) hace historia al recibir nuevamente 5 de 5 estrellas de CMS

Por cuarto año consecutivo, MCS Classicare (HMO) (MCS) obtuvo la prestigiosa calificación 5 de 5 estrellas de CMS, la máxima calificación de calidad disponible a nivel nacional para los planes Medicare Advantage (MA). Esta distinción convierte a MCS en el único plan MA de Puerto Rico que ha logrado y mantenido de manera consistente el estándar federal más alto de calidad en la atención médica.

“¡Obtener la histórica distinción de una calificación 5 de 5 estrellas de CMS durante cuatro años es un honor sin precedentes en Puerto Rico! Este logro solo es posible gracias a nuestros afiliados, nuestro equipo de profesionales y nuestros proveedores de servicios de salud, quienes trabajan juntos para alcanzar los mejores resultados en la isla”, expresó Jim O’Drobinak, principal oficial ejecutivo de MCS. “Es un gran honor ser el principal oficial ejecutivo de un grupo de profesionales tan consistente y enfocado, que se preocupa profundamente por nuestros afiliados y por los demás integrantes del equipo”.

Según la doctora Inés Hernández, principal oficial médico de MCS, “además, MCS Classicare (HMO) es el plan MA 5 de 5 estrellas más grande de todo Estados Unidos. A nivel nacional, para 2027, CMS otorgó una calificación de 5 de 5 estrellas a solo 15 planes de salud. Esta excelencia sostenida demuestra que MCS puede ofrecer los niveles más altos de calidad y ejecución aún bajo las condiciones económicas más desafiantes de Estados Unidos. Estos logros demuestran que MCS Classicare (HMO) es el mejor plan de salud de Puerto Rico para los afiliados de Medicare Advantage. Nuestro propósito rector continúa siendo brindar bienestar a quienes nos confían su Salud Completa”.

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El Programa de Calificaciones de Estrellas de Medicare es el sistema que CMS utiliza para medir el desempeño de los planes Medicare Advantage y de medicamentos recetados (Parte D) en la prestación de servicios de salud y medicamentos recetados de calidad. Cada año, Medicare evalúa más de 500 planes en Estados Unidos y Puerto Rico para ayudar a los consumidores, las familias y los cuidadores a tomar decisiones informadas sobre su atención médica.

El programa se basa en una evaluación rigurosa de más de 40 medidas de desempeño, entre ellas el manejo de condiciones crónicas, la calidad del cuidado preventivo, la satisfacción de los afiliados y la eficiencia del servicio al cliente. Recibir esta calificación una vez constituye una distinción notable; obtenerla durante cuatro años consecutivos es un testimonio único de la excelencia sostenida del personal de MCS, su red de proveedores y su compromiso conjunto con la Salud Completa. MCS Classicare (HMO) es la opción con la calificación más alta de CMS para los beneficiarios de Medicare que buscan atención médica de la más alta calidad en Puerto Rico.

Roberto Pando, presidente de MCS Advantage, añadió que “la distinción 5 de 5 estrellas confirma que estamos ejecutando eficazmente nuestra propuesta de valor y nos inspira a continuar elevando los estándares de calidad de la atención médica en toda la industria. El modelo de MCS ha demostrado que Puerto Rico puede alcanzar un nivel superior de ejecución a escala nacional. Este hito motiva aún más a la compañía a continuar impulsando la labor guiada por su misión que ha realizado durante más de 40 años”.

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