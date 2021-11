1. Seguir su pasión y vivir agradecida

Si hay algo que le ha llenado de bienestar es estar enfocada en su pasión, que desde pequeña siempre fue la música. “Mis padres no querían que fuera artista, mi padre quería que fuera maestra. Pero, yo, desde chiquita, sabía que escuchaba una voz interna que me llevaba para otro lado. Ya tenía unos planes hechos desde que tenía como 8 años para cuando fuera grande y fuera cantante; y eso no me lo pudo desviar nadie. Yo siempre he tenido un sentido de gratitud bien grande y de fe”, confesó.

2. Dejarse envolver por la magia de la música

En su vida, la música no es una profesión, es un modo de vivir, un estilo de vida; la música lo es todo. “Para mí no es solo la música, es todo lo que la envuelve, todos los entornos. La música es el arreglo que haces, cómo te llega esa musa para escribir, o qué parte de tu vida vas a poner en esa canción porque, quieras o no, tienes memorias, vivencias y esa música está enredada en todas esas cosas. La música es magia, es lo último que se va de la memoria,”, dijo la artista, quien confesó cómo la música fue clave para su madre, a quien le dio demencia senil.

“Ella no me reconocía, pero me acostaba al lado de ella en su cama y ella cantaba conmigo. Se acordaba de las letras, las canciones fueron lo último que se le fue. La música es más importante de lo que conocemos, tiene muchos secretos”, afirmó Caro, quien, este año, forma parte del Especial Navideño del Banco Popular que lleva por nombre “Ellas: mujeres en la música”, el cual se transmitirá el domingo, 5 de diciembre, a las 8:00 p.m.

3. Meditar para enfrentar la vida

Estableció que la meditación es una práctica esencial que le ayuda a “aquietarse” y a identificar lo que está sintiendo, para luego actuar ante cualquier situación o dificultad. “La mente es como tener siete canales prendidos a la vez, le llamo: ʿla loca de la casaʾ. Una vez identifico que eso me está pasando, me siento a respirar, me aquieto y entonces puedo resolver”.

La también actriz afirmó que medita a diario y, aunque eso “no quiere decir que no me da coraje”, reconoció que le ayuda a saber cómo actuar. “La meditación no es otra cosa que poner atención en el momento. A mí me ha ayudado enormemente en las relaciones con mis hijos y con cualquiera”, confesó.

4. Vivir sin juzgar

Una de las cosas que tiene muy claro es que se inclina a no emitir juicios y entiende que eso es parte de su bienestar. “Tenemos algo y es que, lamentablemente, juzgamos con mucho derecho, como si uno supiera en realidad qué le pasa a esa persona, por qué hizo lo que hizo. Tus ojos no ven igual que los míos, nosotros tenemos una percepción que es única, que es nuestra nada más. Hay opiniones genéricas, pero cada cual lo ve a su manera”.

5. No aferrarse a los planes… aceptar

“El bienestar tiene mucho que ver en cómo vives tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Cómo yo voy a vivir eso que me está sucediendo. Si bien hice un plan y se cambió, porque hoy, si algo es cierto ,es que todo cambia. No agarrarte por la yugular de lo que quieres que suceda. ¡No, no sucedió! Quizás va a suceder de otra manera, quizás más tarde va a suceder o quizás no suceda. Es un fluir con conciencia”, aseguró Caro.

6. Establecer una rutina enfocada primero en sí misma

La presentadora suele fijarse una rutina enfocada primero en su persona, para crear ese sentido de bienestar que ayude en sus demás roles. Esto, aseguró, lo aprendió luego de haber tenido un ritmo de vida ajetreado por su rol familiar y por sus compromisos artísticos. “Hubo un momento en que tenía niños pequeños, estaba casada, tenía un programa de televisión, grababa dos veces en España, tenía que viajar a México, Chile, España. Llegó un momento donde buscar 5 minutos para mí era difícil. Es una etapa [en la que] aprendí lo que quería aprender porque fue una enseñanza muy grande. Pero, pude encontrar, poco a poco, la paz que estaba buscando”.

“Ahora, trato de no hacer mucha cosa antes de las 10:00 de la mañana. Yo me levanto muy temprano, intento caminar dos o tres millas, me estiro, escribo tres páginas, me hago un desayuno pensado, porque por la mañana me gusta comer mucha fruta y, después de ahí empiezo mi día, pero ya tengo una base. No desperté con una ansiedad de qué voy a hacer hoy”, comentó.

7. Cuidar su templo

Aseguró que su bienestar emocional va de la mano de cuidar de su cuerpo y que no lo considera vanidad sino parte de su bienestar. “Este cuerpo es tu vehículo, es tu templo, con esto tú caminas. Aprendí que lo de afuera y lo de adentro es la misma cosa, pero una trabaja con la otra. Lo cuidas por bienestar. Quiero que mis últimos años sean lo más saludables posible. Que pueda caminar, hasta que se pueda. Al menos, todavía puedo trabajar. El bienestar hay que trabajarlo”, exhortó.

8. No atarse a las redes

Los tiempos cambian, pero la cantante prefiere no saturarse con el internet, por lo que solo cuenta con un fanpage, donde se expresa cada domingo. “Empecé con esto como si fuera un juego, escribo los domingos de un tema. A veces, me hacen una pregunta y la contesto. Son diálogos siempre positivos, edificantes, y me gusta hacerlo porque entiendo que, de esa manera, si acaso sabes algo que puede ayudar a alguien, pues lo cuentas”, dijo, a la vez que lamentó que hoy día se viva la vida a través de las redes sociales.

“Entiendo que puede ser muy útil, pero hay cosas que deberían ser tuyas; no hay que mostrar todo. No tenemos tiempo para perder, es triste perder el tiempo”, dijo.

9. Amar y respetar

“Mis hijos y mi nieto para mí son la luz de mis ojos. Siempre fui mamá primero, de muchas maneras. Respetar los deseos de mis hijos es importante, ellos han sido mis grandes maestros. Son gente de buen corazón y están bien. Mi relación con todo el mundo, con la gente que trabajo, tiene que ver con el hecho de respetarlos”, expresó.

10. Balance y armonía… no perfeccionismo

Nydia Caro se enfoca primero en crear balance y armonía, y en aquello que le haga sentir bien. “Creo mucho en la belleza como armonía, es decir, que tiene balance en tu vida. En la casa no importa el lujo, no es lo que cueste, es la capacidad que tiene eso para hacerte feliz. Eso es bello, eso es armonía. Cuando las personas dicen [que] yo soy perfeccionista, da un poquito de miedo, yo antes decía que era perfeccionista”, concluyó la artista.