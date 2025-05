Opción innovadora contra el asma: tratamientos biológicos inyectables

Hay una nueva alternativa para pacientes con asma entre moderada y severa: los tratamientos biológicos inyectables, que no solo controlan los síntomas, sino que reducen las recaídas e incluso inducen la remisión. Así lo afirmó el doctor Álvaro Aranda, neumólogo.

“Un medicamento biológico es un anticuerpo desarrollado directamente contra moléculas en el sistema inmunológico que controlan el proceso de inflamación y el de broncoespasmos en el asma. Es una terapia dirigida. Estos biológicos pueden controlar el asma, tanto en el aspecto sistémico como en el aspecto del órgano del pulmón. Es un control más completo”, explicó el neumólogo.

Este tratamiento se administra por vía subcutánea (inyección bajo la piel) y se utiliza principalmente para los pacientes con asma grave, que no responden a otros tratamientos.

“Cuando ves a este paciente en un estado persistente, de moderado a severo, y quieres controlar ese proceso inmunológico sistémico, lo nuevo es que ahora usas un biológico”, indicó el especialista.

Los pacientes asmáticos que normalmente utilizan esteroides para manejar el asma de moderada a severa, según el doctor Aranda, pueden tener muchos efectos secundarios, los cuales se podrían evitar con este nuevo tratamiento biológico.

“Si el paciente recae dos o tres veces en un año o, un mes sí y un mes no, siempre requiere esteroides sistémicos; le van a salvar la vida, pero eso tiene un costo a mediano y largo plazo. En cambio, estos biológicos están diseñados no solo para controlar la enfermedad y sus complicaciones, sino también para evitar que el paciente esté usando esteroides. A mediano y a largo plazo, van a evitar todos los efectos secundarios de esta medicina”, aseguró el doctor Aranda.

Beneficios de los tratamientos biológicos

Los pacientes asmáticos se enferman menos.

Ocurren menos recaídas.

Ocurren menos hospitalizaciones.

Mejoran su calidad de vida.

No sufren de efectos secundarios por esteroides.

Existe una posibilidad de remisión del asma.

¿Remisión del asma?

¡Esta es la gran novedad! Según el neumólogo, una de las maravillas de los tratamientos biológicos es que están logrando alcanzar un nivel alto de control de la enfermedad, el cual no se había experimentado antes.

“Se está hablando ahora, por primera vez en la historia, de remisión en asma. Remisión es una palabra que se trajo del cáncer y se refiere al control completo de la enfermedad. Se está estudiando, y hay cierto grupo de pacientes en los que los tratamientos biológicos han logrado la remisión de asma, o sea que controlan el asma de tal forma que el paciente no se enferma, no presenta recaídas ni hospitalizaciones y no tiene que usar otras medicinas. Este es un concepto novel y solo se logra con los biológicos. Esa es una ventaja inmensa que traen estas medicinas”, resaltó el galeno.

A pesar de estas buenas noticias, es necesario crear conciencia sobre el asma y su alcance en nuestra población, ya que es una enfermedad crónica multifactorial en la que ocurre un proceso de inflamación en el sistema respiratorio, que provoca que se presenten diversos síntomas. Algunos de estos son dificultad para respirar, falta de aire, pecho apretado y sibilancia; también puede haber formación de mucosidad y, en ocasiones, tos con presencia de flema.

Al ser multifactorial, esta afección respiratoria puede tener múltiples detonantes, tales como:

Evento respiratorio tóxico inhalante: (cigarrillo, humo y contaminantes ambientales)

Eventos respiratorios virales

Cambios en el clima

Aumento en hongos y esporas

l Cambios en la temperatura corporal

l Eventos emocionales o de estrés

¿Cómo se diagnostica?

Según el neumólogo, el diagnóstico es bien sencillo: “Un paciente con sibilancias episódicas y eventos alérgicos no necesita más que hacer una espirometría, que es una función pulmonar sencilla, donde ves un patrón obstructivo y te confirma el diagnóstico de asma. Si en la espirometría le das a ese paciente un broncodilatador y ves que hay una reversibilidad, pues ese es el diagnóstico sencillo de lo que es el asma: una enfermedad episódica obstructiva que revierte con broncodilatadores”, especificó Aranda.

Existen muchos tratamientos basados en las guías de asma, pero el especialista advirtió que los medicamentos de las primeras tres líneas de defensa deben ser inhalados, no orales.

“Si el paciente tiene un asma persistente, donde ese proceso inflamatorio es continuo, uno comienza al paciente con un esteroide inhalado. Es vital que la gente y los médicos entiendan que el manejo idóneo del asma, según las guías mundiales, es con esteroides y medicamentos inhalados, no con medicamentos orales. Eso es un error que está ocurriendo bien frecuentemente: dar medicamentos orales cuando deben ser inhalados, o sea esteroides y broncodilatadores inhalados”, advirtió.

¿Por qué debe ser inhalado?

“[Debe ser inhalado] porque así es como va directamente a las vías aéreas del órgano afectado para disminuir la inflamación y el broncoespasmo. Si lo das por boca, sí va a llegar allí, pero va a pasar por muchas áreas, causando diversidad de eventos no deseados”, aclaró el médico.

Según las guías, aquellos pacientes a quienes se les brinda la triple terapia inhalada y no se pueden controlar, entonces pueden utilizar “un tratamiento biológico; puedes añadir un antagonista de leucotrieno, que es de cuarta línea de defensa en asma; no de primera línea, como muchas veces lo utilizan en Puerto Rico y no debe ser así”.

Por eso, lo más importante es que cada paciente con asma visite a su especialista para que categorice su asma, reciba el tratamiento adecuado y evalúe si es candidato para un tratamiento biológico.

“El problema serio es que los pacientes quieren automedicarse usando los medicamentos no indicados, por ejemplo, que el paciente solo use broncodilatadores de corta duración como albuterol, y llega un momento en el que no responde a los medicamentos de corta duración. Otros empiezan a ver que los esteroides los curan rápido y empiezan a automedicarse con esteroides y lo que hacen es crear graves efectos secundarios”, puntualizó el neumólogo, quien tiene su oficina en Suite 1240 del Edificio Miramar Plaza, en la Ave. San Patricio, en Guaynabo. También puedes llamar al 787-545-5125 para recibir más información.

Recomendaciones adicionales

Evitar ambientes tóxicos (contaminación ambiental, humo, fogatas, cigarrillos y vapeo).

Disminuir la exposición a químicos y olores fuertes.

Realizar actividad física constantemente.

Mantener un peso saludable.