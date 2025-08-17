Psoriasis: cuida tu piel y prevén brotes
Sigue los consejos prácticos para protegerla, hidratarla y mantenerla saludable todos los días
17 de agosto de 2025 - 12:00 AM
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta a más de 125 millones de personas en el mundo. Aunque no es contagiosa, puede impactar la calidad de vida por síntomas como placas rojas, descamación, picor o ardor, que suelen ser visibles y, a veces, dolorosos.
No existe cura, pero sí maneras efectivas de controlar los brotes y mantener la piel saludable. Aquí encontrarás consejos de cuidado diario, prevención y tratamientos disponibles.
Cuidado diario
El cuidado constante ayuda a prevenir la sequedad, reducir la inflamación y disminuir los brotes:
l Hidratación constante: Usa cremas ricas en vaselina, glicerina o aceites naturales luego de bañarte. Evita lociones perfumadas y aplica varias veces al día, especialmente en las zonas afectadas. Siempre ten crema a la mano.
Identificar y evitar desencadenantes es tan importante como tratar los síntomas:
El objetivo es reducir los síntomas, controlar los brotes y ralentizar el crecimiento celular. La elección depende de la severidad, el tipo de psoriasis, la respuesta a las terapias previas y las preferencias del paciente.
Fototerapia (casos de moderados a severos): Consiste en exponer la piel a luz ultravioleta controlada. Puede hacerse en clínicas o con dispositivos especiales en casa para casos de moderados a graves.
Todos los medicamentos sistémicos y biológicos requieren seguimiento médico y monitoreo de infecciones, ya que suprimen la respuesta inmune.
La psoriasis no tiene cura definitiva, pero un plan que combine el cuidado diario, la prevención y el tratamiento personalizado puede mantener la piel saludable y mejorar la calidad de vida. El acompañamiento de un dermatólogo y el compromiso del paciente son esenciales para un control efectivo y sostenido.
Recuerda, tu piel habla. Escúchala, protégela y cuídala todos los días.
