17 de agosto de 2025
Puerto Rico Saludable
Suscriptores
PRESENTADO POR
Puerto Rico Saludable
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Psoriasis: cuida tu piel y prevén brotes

Sigue los consejos prácticos para protegerla, hidratarla y mantenerla saludable todos los días

17 de agosto de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Aunque la psoriasis no es contagiosa, puede impactar la calidad de vida por síntomas como placas rojas, descamación, picor o ardor, que suelen ser visibles y, a veces, dolorosos. El seguimiento médico es primordial. (Shutterstock)

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta a más de 125 millones de personas en el mundo. Aunque no es contagiosa, puede impactar la calidad de vida por síntomas como placas rojas, descamación, picor o ardor, que suelen ser visibles y, a veces, dolorosos.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS.
El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS. (Suministrada)

No existe cura, pero sí maneras efectivas de controlar los brotes y mantener la piel saludable. Aquí encontrarás consejos de cuidado diario, prevención y tratamientos disponibles.

Cuidado diario

El cuidado constante ayuda a prevenir la sequedad, reducir la inflamación y disminuir los brotes:

l Hidratación constante: Usa cremas ricas en vaselina, glicerina o aceites naturales luego de bañarte. Evita lociones perfumadas y aplica varias veces al día, especialmente en las zonas afectadas. Siempre ten crema a la mano.

  • Baños tibios y cortos: Usa agua tibia. Añade aceites o avena coloidal para suavizar las placas. Evita el agua muy caliente.
  • Jabones suaves: Opta por limpiadores sin fragancia y con pH balanceado.
  • Evita rascarte y crear fricción: Esto puede generar nuevas lesiones (fenómeno de Koebner).
  • Protección solar moderada: La luz solar breve puede ayudar, pero evita las quemaduras. Usa protector SPF 30.
  • Ropa y detergentes amigables: Prefiere el algodón o las fibras suaves. Usa detergentes hipoalergénicos y sin fragancias fuertes.

Prevención de brotes

Identificar y evitar desencadenantes es tan importante como tratar los síntomas:

  • Maneja el estrés: Practica la meditación, la respiración profunda y el yoga. Mantén rutinas de sueño regulares.
  • Clima: En invierno, protege la piel y usa humidificadores para evitar la resequedad.
  • Estilo de vida: Lleva una alimentación abundante en frutas, verduras, granos enteros y omega-3. Hidrátate bien y evita el tabaco y el alcohol.
  • Control de otras enfermedades: La diabetes, la hipertensión y la obesidad pueden empeorar la psoriasis.

Tratamientos y medicamentos

El objetivo es reducir los síntomas, controlar los brotes y ralentizar el crecimiento celular. La elección depende de la severidad, el tipo de psoriasis, la respuesta a las terapias previas y las preferencias del paciente.

Medicamentos o tratamientos tópicos (cremas y pomadas):

  • Los corticoides (hidrocortisona, clobetasol o triamcinolona) ayudan a reducir la inflamación y el enrojecimiento.
  • Los análogos de la vitamina D (calcipotriol y calcitriol) ralentizan el crecimiento de las células de la piel.
  • Los retinoides como el tazaroteno ayudan a eliminar las escamas.
  • Otros (ácido salicílico, alquitrán de hulla y emolientes).

Fototerapia (casos de moderados a severos): Consiste en exponer la piel a luz ultravioleta controlada. Puede hacerse en clínicas o con dispositivos especiales en casa para casos de moderados a graves.

Medicamentos orales o inyectables (casos de moderados a severos o refractarios):

  • Metotrexato: Reduce la inflamación y el crecimiento celular. Requiere seguimiento médico por sus efectos secundarios.
  • Acitretina: Es un retinoide oral para casos graves, especialmente si hay pus o inflamación intensa.
  • Biológicos: Son tratamientos avanzados que se administran por inyección y actúan directamente sobre el sistema inmunitario.

Todos los medicamentos sistémicos y biológicos requieren seguimiento médico y monitoreo de infecciones, ya que suprimen la respuesta inmune.

Un enfoque integral

La psoriasis no tiene cura definitiva, pero un plan que combine el cuidado diario, la prevención y el tratamiento personalizado puede mantener la piel saludable y mejorar la calidad de vida. El acompañamiento de un dermatólogo y el compromiso del paciente son esenciales para un control efectivo y sostenido.

Recuerda, tu piel habla. Escúchala, protégela y cuídala todos los días.

En MCS queremos que sigas estos consejos y consultes a profesionales de salud para una atención completa. No olvides integrar a tu rutina las actividades del MCS Club te Paga. Visita www.mcsclubtepaga.com, donde encontrarás el calendario y localidades de nuestras actividades para ti.

SuplementoBrandStudioPR SaludablePuerto Rico Saludable
BrandStudio
“Este contenido comercial fue creado en su totalidad por MCS. GFR Media Suplementos no se responsabiliza por el contenido de esta publicación.”
