Psoriasis: cuida tu piel y prevén brotes

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta a más de 125 millones de personas en el mundo. Aunque no es contagiosa, puede impactar la calidad de vida por síntomas como placas rojas, descamación, picor o ardor, que suelen ser visibles y, a veces, dolorosos.

No existe cura, pero sí maneras efectivas de controlar los brotes y mantener la piel saludable. Aquí encontrarás consejos de cuidado diario, prevención y tratamientos disponibles.

Cuidado diario

El cuidado constante ayuda a prevenir la sequedad, reducir la inflamación y disminuir los brotes:

l Hidratación constante: Usa cremas ricas en vaselina, glicerina o aceites naturales luego de bañarte. Evita lociones perfumadas y aplica varias veces al día, especialmente en las zonas afectadas. Siempre ten crema a la mano.

Baños tibios y cortos: Usa agua tibia. Añade aceites o avena coloidal para suavizar las placas. Evita el agua muy caliente.

Usa agua tibia. Añade aceites o avena coloidal para suavizar las placas. Evita el agua muy caliente. Jabones suaves: Opta por limpiadores sin fragancia y con pH balanceado.

Opta por limpiadores sin fragancia y con pH balanceado. Evita rascarte y crear fricción: Esto puede generar nuevas lesiones (fenómeno de Koebner).

Esto puede generar nuevas lesiones (fenómeno de Koebner). Protección solar moderada: La luz solar breve puede ayudar, pero evita las quemaduras. Usa protector SPF 30.

La luz solar breve puede ayudar, pero evita las quemaduras. Usa protector SPF 30. Ropa y detergentes amigables: Prefiere el algodón o las fibras suaves. Usa detergentes hipoalergénicos y sin fragancias fuertes.

Prevención de brotes

Identificar y evitar desencadenantes es tan importante como tratar los síntomas:

Maneja el estrés: Practica la meditación, la respiración profunda y el yoga. Mantén rutinas de sueño regulares.

Practica la meditación, la respiración profunda y el yoga. Mantén rutinas de sueño regulares. Clima: En invierno, protege la piel y usa humidificadores para evitar la resequedad.

En invierno, protege la piel y usa humidificadores para evitar la resequedad. Estilo de vida: Lleva una alimentación abundante en frutas, verduras, granos enteros y omega-3. Hidrátate bien y evita el tabaco y el alcohol.

Lleva una alimentación abundante en frutas, verduras, granos enteros y omega-3. Hidrátate bien y evita el tabaco y el alcohol. Control de otras enfermedades: La diabetes, la hipertensión y la obesidad pueden empeorar la psoriasis.

Tratamientos y medicamentos

El objetivo es reducir los síntomas, controlar los brotes y ralentizar el crecimiento celular. La elección depende de la severidad, el tipo de psoriasis, la respuesta a las terapias previas y las preferencias del paciente.

Medicamentos o tratamientos tópicos (cremas y pomadas):

Los corticoides (hidrocortisona, clobetasol o triamcinolona) ayudan a reducir la inflamación y el enrojecimiento.

Los análogos de la vitamina D (calcipotriol y calcitriol) ralentizan el crecimiento de las células de la piel.

Los retinoides como el tazaroteno ayudan a eliminar las escamas.

Otros (ácido salicílico, alquitrán de hulla y emolientes).

Fototerapia (casos de moderados a severos): Consiste en exponer la piel a luz ultravioleta controlada. Puede hacerse en clínicas o con dispositivos especiales en casa para casos de moderados a graves.

Medicamentos orales o inyectables (casos de moderados a severos o refractarios):

Metotrexato: Reduce la inflamación y el crecimiento celular. Requiere seguimiento médico por sus efectos secundarios.

Reduce la inflamación y el crecimiento celular. Requiere seguimiento médico por sus efectos secundarios. Acitretina: Es un retinoide oral para casos graves, especialmente si hay pus o inflamación intensa.

Es un retinoide oral para casos graves, especialmente si hay pus o inflamación intensa. Biológicos: Son tratamientos avanzados que se administran por inyección y actúan directamente sobre el sistema inmunitario.

Todos los medicamentos sistémicos y biológicos requieren seguimiento médico y monitoreo de infecciones, ya que suprimen la respuesta inmune.

Un enfoque integral

La psoriasis no tiene cura definitiva, pero un plan que combine el cuidado diario, la prevención y el tratamiento personalizado puede mantener la piel saludable y mejorar la calidad de vida. El acompañamiento de un dermatólogo y el compromiso del paciente son esenciales para un control efectivo y sostenido.

Recuerda, tu piel habla. Escúchala, protégela y cuídala todos los días.