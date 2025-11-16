Opinión
16 de noviembre de 2025
Salud y bienestar con tan solo un clic

MMM ofrece herramientas digitales que acercan la salud al paciente

16 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La tecnología también ha tenido un impacto positivo al brindar a los pacientes información y acceso a recursos y servicios de salud. (Shutterstock)

A lo largo de la historia, muchos factores han incidido en el desarrollo del área de la salud. Entre estos, no hay duda de que la tecnología ha transformado definitivamente el cuidado de la salud. Basta con mencionar, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas que se realizan con equipo, como el robótico, que los vuelve más seguras, eficientes y efectivas.

Pero la tecnología también ha tenido un impacto positivo al brindar a los pacientes información y acceso a recursos y servicios de salud, en especial en lo referente a los planes Medicare Advantage. Y entre estos, MMM ha sentado pauta en Puerto Rico como pionero e innovador en el desarrollo de tecnologías que le brindan a sus afiliados recursos que añaden valor a su cobertura.

A lo largo de la historia, muchos factores han incidido en el desarrollo del área de la salud.

La MMM Aplicación Móvil, disponible gratis para teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras, y que se puede descargar de App Store o Google Play, tiene la ventaja de que permite a MMM continuar innovando con el desarrollo de funciones que se ajusten o respondan a las necesidades de sus afiliados. Por ejemplo, la función más reciente de la MMM Aplicación Móvil les permite a los afiliados ver sus actividades pendientes, como exámenes preventivos, citas médicas y el examen de salud anual.

Por otro lado, la tecnología permite a los afiliados de MMM pasarla bien, con MMM Juegos, la nueva plataforma digital, la cual se puede acceder desde el celular, e incluye juegos como Sudoku, Candy Crush y Rompe Bloques, perfectos tanto para mantener la mente activa como para divertirse mientras esperan en las citas. Esta divertida plataforma se puede acceder desde la misma MMM Aplicación Móvil MMM o desde https://Juegos.mmm-pr.com.

En fin, como ha quedado demostrado, el afiliado de MMM puede tener la seguridad de que MMM continúa desarrollando recursos tecnológicos de primera, siempre orientados a ayudar a mantener su bienestar.

