El universo no es solo galaxias y planetas, sino toda la materia y el espacio-tiempo. También lo somos cada una de las personas.

En esa inmensidad, el ser humano mantiene un lazo inseparable con todo lo que le rodea. De este modo, exis­timos dentro de una red continua de conexiones internas y externas en un proceso complejo y dinámico. Nuestras múltiples dimensiones —la física, la social, la emocional, la espiritual, la cognitiva, entre otras— interactúan y se interrelacionan entre sí, al igual que con la naturaleza y el entorno.

Sin duda, la salud y el bienestar —entendidos desde el enfoque más amplio— son afectados por un sinnúmero de circunstancias y, a su vez, tienen efecto en los diver­sos aspectos del ser.

“Como salubrista promuevo la prevención. Yo la tra­bajo desde el equilibrio”, afirmó la epidemióloga doctora María Calixta Ortiz Rivera al abordar el tema del bienestar poblacional.

La también escritora y editora ha desarrollado su propio camino para la transformación, a partir de una concien­cia clara sobre la importancia del autoconocimiento, la introspección y la plena atención al momento presente y a lo que dice el cuerpo.

Apasionada de la neurociencia, reconoce que esa capacidad de adentrarnos en nuestro yo más profundo y conectar con nuestras emociones y pensamientos tiene un poder enorme sobre nuestra realidad.

“El cerebro es una máquina impresionante. Cuando retamos nuestras creencias, empezamos a ver la vida diferente”, manifestó la neurocoach.

Igualmente, la sabiduría milenaria como el grounding es parte esencial en la filosofía de vida de Ortiz Rivera y fomenta su práctica. El contacto directo de la piel con la tierra, como caminar sin zapatos por la hierba, ha evi­denciado sus beneficios terapéuticos como por ejemplo la reducción del dolor y el estrés, y un mejoramiento en la calidad del sueño.

De esta manera, la autora integra en su proceso y práctica personal las disciplinas científicas, los saberes ancestrales y los métodos alternativos para la salud y el bienestar.

“Todo escritor escribe para sanar algo o para contestar­se algo”, sostuvo acerca de su experiencia con la meno­pausia y la creación de su libro De meno odiosa a Meno Diosa: Atrévete a sentirte libre, divina y feliz en tiempos de menopausia.

“Yo entro en un estado de estrés sostenido con la expectativa de que no me iba a pasar nada”, recordó Ortiz Rivera sobre el período en el que trabajaba en exceso y, a su vez, se adentraba en la perimenopausia (transición hacia la menopausia).

Ante las experiencias que fue acumulando en su trán­sito por los cambios naturales físicos y emocionales, la búsqueda de atención médica para manejar los síntomas y la creación de su red de apoyo, comenzó a estudiar sobre el asunto.

“Cuando empecé a leer [sobre la menopausia] me dije: ‘Tengo que escribir sobre esto’. Me he declarado embaja­dora de la menopausia”, manifestó.

Y es que se ha propuesto educar sobre el tema, impulsar que se hable públicamente sobre la menopausia y que el término deje de ser un tabú y de tener una connotación negativa. De igual forma, fomenta la solidaridad entre quienes viven o han vivido con los síntomas menopáu­sicos, consciente de que no todas la experimentan de la misma forma.

Sumado a su libro, la entrevistada presenta su pódcast Menodiosas en el que discute cuestiones relacionadas a la menopausia como tendencias en ejercicios, nutrición, salud mental, lecturas inspiradoras y cómo hacer groun­ding y baño de bosque, por ejemplo.

Definitivamente, transformar la manera y la actitud con la que se trata la menopausia es una labor que implica cambios desde todos los ámbitos y que incluyen la edu­cación y la salud pública.

“Estoy escribiendo mi próximo libro”, compartió. Tam­bién, camina y hace ejercicios a diario, pinta, cose, borda, hace marcadores de libros y agricultura orgánica en casa y otras actividades que suman a su proyecto de vida. “Mi bienestar es una mezcla de muchas cosas”, aseguró.

Pódcast Menodiosas disponible en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. El libro De meno odiosa a Meno Diosa: Atrévete a sentirte libre, divina y feliz en tiempos de menopausia está disponible en Amazon.