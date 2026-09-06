Vacunarse también es cosa de adultos

Las vacunas son una de las herramientas de salud pública más exitosas de la historia. Gracias a ellas, enfermedades que en el pasado causaban millones de muertes y discapacidades, como la viruela, la poliomielitis y el sarampión, han sido eliminadas o controladas en muchas partes del mundo.

Anabelle Carrión Martínez es vicepresidenta auxiliar de promoción de Salud y Bienestar de MCS. (Suministrada)

Aunque solemos asociarlas con la infancia, su protección es necesaria durante todas las etapas de la vida. Así como visitamos al médico, nos realizamos laboratorios y cumplimos con los exámenes de salud recomendados, mantener nuestras vacunas al día también debe formar parte del cuidado preventivo de la salud.

¿Cómo funcionan las vacunas?

Las vacunas ayudan al sistema inmunitario a reconocer y combatir virus o bacterias antes de que causen una enfermedad grave. Al vacunarnos, nuestro organismo desarrolla una respuesta de defensa y crea memoria inmunológica. De esta manera, si más adelante entramos en contacto con el microorganismo, el cuerpo puede responder con mayor rapidez y eficacia.

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Además de proteger a quien las recibe, las vacunas contribuyen a proteger a la comunidad. Cuando una proporción alta de la población está vacunada, se reduce la propagación de enfermedades y se brinda mayor protección a quienes son más vulnerables, como los bebés, los adultos mayores y las personas con condiciones que afectan su sistema inmunitario.

Antes de ser aprobadas, las vacunas atraviesan rigurosas etapas de investigación y evaluación para determinar su seguridad y eficacia. Una vez autorizadas, continúan siendo monitoreadas por las agencias reguladoras para identificar posibles efectos adversos y asegurar que sus beneficios sigan siendo mayores que sus riesgos.

Una protección que debemos mantener

Los recientes brotes de sarampión reportados en varios estados de Estados Unidos nos recuerdan que los avances alcanzados no deben darse por sentado. Cuando disminuyen los niveles de vacunación, enfermedades que estaban controladas pueden reaparecer y propagarse rápidamente entre las personas no protegidas.

Por eso, mantener una cobertura adecuada de vacunación resulta esencial para preservar estos logros y proteger la salud de todos.

¿Qué vacunas necesitan los adultos?

La protección de algunas vacunas puede disminuir con el tiempo y ciertas enfermedades representan un riesgo mayor durante la adultez o el envejecimiento. Las recomendaciones varían según la edad, el historial de vacunación, las condiciones de salud y otros factores de riesgo. Entre las vacunas recomendadas para adultos se encuentran:

Influenza: Se recomienda anualmente para todos los adultos, preferiblemente tan pronto esté disponible la vacuna de cada temporada; esto suele ser entre agosto y septiembre cada año.

Se recomienda anualmente para todos los adultos, preferiblemente tan pronto esté disponible la vacuna de cada temporada; esto suele ser entre agosto y septiembre cada año. COVID-19: Es importante mantener al día las vacunas y los refuerzos recomendados según la edad y las condiciones de salud.

Es importante mantener al día las vacunas y los refuerzos recomendados según la edad y las condiciones de salud. Tétanos, difteria y tosferina: Los adultos deben recibir una dosis de Tdap si no la recibieron previamente y luego un refuerzo de Td o Tdap cada diez años. También se recomienda Tdap durante cada embarazo.

Los adultos deben recibir una dosis de Tdap si no la recibieron previamente y luego un refuerzo de Td o Tdap cada diez años. También se recomienda Tdap durante cada embarazo. Herpes zóster o culebrilla: Se recomienda de manera rutinaria para los adultos de 50 años o más y para algunas personas inmunocomprometidas desde los 19 años.

Se recomienda de manera rutinaria para los adultos de 50 años o más y para algunas personas inmunocomprometidas desde los 19 años. Neumococo: Se recomienda para los adultos de 50 años o más y para personas más jóvenes con determinadas condiciones médicas o factores de riesgo.

Se recomienda para los adultos de 50 años o más y para personas más jóvenes con determinadas condiciones médicas o factores de riesgo. Virus del papiloma humano: Quienes no se vacunaron previamente pueden completar la serie hasta los 26 años. Entre los 27 y 45 años, puede considerarse luego de consultar con el médico.

Quienes no se vacunaron previamente pueden completar la serie hasta los 26 años. Entre los 27 y 45 años, puede considerarse luego de consultar con el médico. Virus respiratorio sincitial: Se recomienda para adultos de 75 años o más y para algunos entre 50 y 74 con mayor riesgo de enfermedad grave.

Las vacunas han salvado millones de vidas y continúan siendo una de las formas más seguras y efectivas de prevenir enfermedades y sus complicaciones. Habla con tu médico o farmacéutico para conocer cuáles te corresponden.