Google revisa su aplicación de mapas e incorpora más funciones de inteligencia artificial

Google Maps recurrirá en mayor medida a la inteligencia artificial (IA) para ayudar a los usuarios a averiguar a dónde quieren ir y la mejor manera de llegar, como parte de un importante rediseño presentado el jueves.

La revisión impulsada por la tecnología Gemini de Google introducirá dos funciones de IA en un servicio de cartografía digital utilizado por más de 2,000 millones de personas en todo el mundo.

Una herramienta llamada Ask Maps ampliará las capacidades conversacionales que Google introdujo en el servicio el pasado noviembre, ofreciendo sugerencias a los usuarios que busquen cosas como lugares cercanos donde cargar sus dispositivos, cafeterías con colas cortas o un itinerario detallado para un viaje por carretera que incluya varias paradas y excursiones.

Las recomendaciones de Gemini se basarán en una base de datos de más de 300 millones de lugares y opiniones de más de 500 millones de colaboradores que se han ido acumulando desde el debut de Google Maps hace más de 20 años. Los directivos de Google declinaron responder a una pregunta sobre si la empresa tiene previsto vender anuncios para aumentar las posibilidades de que las empresas aparezcan en las recomendaciones de Ask Maps. Ask Maps estará disponible inicialmente en la aplicación móvil de Google Maps para iPhones y en el software Android en Estados Unidos e India, antes de expandirse a ordenadores personales y otros países.

En lo que los ejecutivos de Google consideran el mayor cambio en las indicaciones de conducción de los mapas, Gemini también ha creado una nueva herramienta denominada Immersive Navigation (navegación inmersiva) que presenta una perspectiva tridimensional diseñada para ofrecer a los usuarios una mejor comprensión de dónde se encuentran en cada momento. Las representaciones en 3D creadas por Gemini incluirán puntos de referencia como edificios notables, medianas en las carreteras y otros aspectos del terreno que los conductores ven a su alrededor mientras conducen para ayudarles a orientarse más rápidamente.

Google cree que sus barandillas de IA son ahora lo suficientemente fuertes como para evitar que la tecnología Gemini subyacente a “Immersive Navigation” fabrique lugares falsos a los que ir, un fallo conocido en el sector como “alucinación”.

Se supone que Immersive Navigation también ayudará a Google Maps a explicar con mayor claridad los pros y los contras de diferentes rutas de conducción para una misma recomendación, así como a señalar los mejores lugares para aparcar una vez que el usuario llegue a un destino designado. La nueva navegación impulsada por IA solo estará disponible inicialmente en Estados Unidos, en la aplicación móvil de Google Maps para iPhone y Android, así como en los coches equipados con opciones para activar CarPlay y Android Auto.

